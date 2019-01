Steinhagen/Halle (WB/anb). Eine sinnvolle Arbeit und einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung nennt Hartwig Mathmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Halle, die Entwicklungshilfe, die das Gemeinde-Bürgerkomitee Steinhagen in Afrika leistet. Deshalb gibt das Geldinstitut der ehrenamtlich geführten Hilfsorganisation jetzt mit einer Ausstellung ein Forum in der Nachbarstadt. Noch bis zum 1. Februar dauert eine Ausstellung in der Kreissparkassen-Passage in Halle über Leben und Entwicklung in Afrika.

Die VHS ist mit im Boot – seit fünf Jahren eröffnet die Volkshochschule Ravensberg jedes Semester mit einer Ausstellung an dieser Stelle. Nun also rückt die Lebenswirklichkeit in Afrika näher. Warum? »Bei einer Veranstaltung mit dem Bürgerkomitee im November in der Haller Remise ist mir wieder bewusst geworden, was für eine großartige Arbeit geleistet wird«, sagte VHS-Leiter Hartmut Heinze. Die Präsentation in der Sparkasse bezeichneten Mathmann und Heinze als Win-Win-Situation, schließlich gilt die Passage als einer der am meisten frequentierten Orte in Halle, wie beide betonen.

Nur einen kleinen Ausschnitt aus ihrem vielfältigen Engagement können die Bürgerkomitee-Mitglieder zeigen. Seit mehr als 30 Jahren sind Projekte in 20 Ländern gefördert worden, derzeit ist das Bürgerkomitee in Benin, Ghana und Kenia tätig.

Von den Wellblechdächern der Hauptstadt hinaus aufs Dorf

Vorsitzende Heike Kunter nahm ihre Gastgeber und Gäste mit auf eine, wie sie sagte, »ganz kurz Reise« in eine ganz andere Welt: in Benins Hauptstadt Cotonou mit Wellblechdächern und unfertigen Häusern, in Dörfer, in denen der Brunnen ein Mittelpunkt ist, auf staubige Schlaglochpisten, auf denen Moped, auch wenn sie hoch beladen sind, am besten durchkommen. Sie riss eine Handvoll von Projekten kurz an – darunter das Schulbauprojekt, das auch von den Haller Unternehmern André und Oliver Quakernack (Ford Store Hagemeier) und ihrem Freundeskreis unterstützt wird. Sie haben in den Dörfern Adinigon und Sahé zwei Schulen gebaut, nun planen sie eine dritte.

Bürgerkomitee-Mitglieder sind in den nächsten Wochen wieder – finanziert aus der eigenen Tasche – in Benin unterwegs und besuchen die Projekte. Heike Kunter ist der direkte Kontakt zu den Partnern vor Ort und eine Überprüfung der Projekte wichtig. Dank moderner Technik ist das sogar von oben möglich. Über Google Earth habe man den Schulbau in Sahé verfolgen können, sagte sie.