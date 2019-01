Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Es soll für die Steinhagener eine besondere Kneipentour werden: Am Freitag, 18. Januar, steigt von 21 Uhr an rund um den Kirchplatz das erste Steinhagener Barfestival.

Die Gastronomen Jan Schneider (Steinhägerhäuschen/Dorfbulle und Il Tedesco) und Dietmar Gersema (Tapasserie Momentos) hatten die Idee zu einer gemeinsamen Aktion und haben den Kollegen Norbert Kroker (Bierstube) mit ins Boot geholt. »Wenn drei Lokale beteiligt sind, dann darf das vierte nicht fehlen«, sagt Jan Schneider. Und so werden an diesem Abend in allen Gaststätten rund um die Dorfkirche von 21 Uhr an Musiker spielen, dazu gibt es eine spezielle Getränkeauswahl.

Live-Musik, Cocktails und Tanz

»Die Gäste sollen überall ein anderes Angebot finden«, sagt Jan Schneider. So gibt es sowohl im Momentos als auch im Dorfbullen eine – aufeinander abgestimmte – Auswahl an Cocktails. Im Il Tedesco sollen Longdrinks auf der Karte des Barfestivals stehen. Und auch die Bierstube wird sie vor­aussichtlich anbieten.

Bevor aber am übernächsten Freitag die Tische zur Seite gerückt werden und es losgeht mit Musik und wünschenswerterweise, wie Dietmar Gersema betont, auch mit Tanz, läuft in allen Lokalen der normale Restaurantbetrieb. So sollten alle »Festivalbesucher« ausreichend gestärkt für eine lange Nacht an der Bar sein.

Diese Musiker sind am 18. Januar mit dabei

Folgende Musiker sind dabei: Im Steinhägerhäuschen/Dorfbullen tritt der US-Amerikaner Ray Pasnen auf, den man auch schon von Live-Auftritten im Sommer kennt. Im Saal vom Il Tedesco spielen »Die Saitenspringer«. In der Bierstube tritt der Wertheraner Martin Roloff auf. Und in der Tapas­serie ist – na klar – klassisch Spanisches zu hören. José Lopez gastiert einmal mehr im Momentos.

»Wir wünschen uns, dass die Gäste von einem Lokal zum anderen flanieren«, sagt Jan Schneider. Und Dietmar Gersema hatte schließlich schon im vergangenen Sommer, als er die Tapasserie von Schneider übernahm, angekündigt, dass die Gaststätten auch gemeinsame Veranstaltungen anbieten werden: »›Zuhause bei Freunden‹ lautet unser Motto. Und hier sind zudem die Wege kurz.«

Für das Steinhägerhäuschen ist das Barfestival im doppelten Sinne eine Premiere. Denn bis zum Tag zuvor läuft noch der Umbau, erst am 18. Januar eröffnet das Lokal als »Dorfbulle« wieder.