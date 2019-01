Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Für Stephan Kaiser ist das unverständlich. Zumal er auch nicht die gesamte Waldfläche haben möchte, sondern nur einen 40 Meter breiten Streifen. Aber nach Meinung von SPD und Grünen soll Düfelsieks Wäldchen, ein etwa ein Hektar großes Areal mit zum Teil altem Baumbestand, überhaupt nicht angetastet werden.

In den 90er Jahren Unterschriften für Erhalt des Waldes gesammelt

Bereits in den 90er Jahren, als auf den Flächen Düfelsiek das heutige Industriegebiet entstand, war der Erhalt des Waldes ausdrücklich betont worden, die SPD hat damals Unterschriften gesammelt. Und deshalb wurde eine Anfrage der Firma Kaiser, den Wald zu kaufen, jüngst im nichtöffentlichen Teil des Haupt- und Finanzausschusses auch mehrheitlich abgelehnt. Nun hat die SPD zusätzlich den Antrag gestellt, den Wald, der bisher noch als Industriefläche im Bebauungsplan dargestellt ist, als Wald auszuweisen. Damit würden auch zukünftige Expansionspläne vereitelt.

Am Donnerstag, 7. Februar, ist der Antrag Thema im Bauausschuss. Ausschussvorsitzender ist CDU-Fraktionschef Herbert Mikoteit. Er sagt: »Es gibt doch Möglichkeiten, das zu regeln. Man könnte das Wäldchen verkaufen und nur auf 40 Metern Bebauung zulassen, oder man könnte auch nur die 40 Meter verkaufen«, so Mikoteit, der betont: »Wir haben nichts anderes, das wir dem Unternehmen anbieten können.«

CDU kritisiert: nicht mit zweierlei Maß messen

Mikoteit kritisiert: »Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Wenn Hörmann sich erweitern will, ist das ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Für den Bau des Forums sind auch Bäume gefallen, und in Brockhagen wird sogar der Bebauungsplan geändert.« Auch der Firma Kaiser sollte die Gelegenheit gegeben werden, sich zu erweitern.

Bürgermeister Klaus Besser weist hingegen darauf hin, dass seit den 90er Jahren der Schutz des Waldes immer vertreten worden sei. Es gehe hier auch nicht nur um einen 30 bis 40 Meter breiten Streifen des Waldes, sondern um die grundsätzliche Frage seines Erhalts.

Er betont, dass auch für Hörmann kein ganzer Wald abgeholzt worden sei, sondern in Abstimmung mit einem Experten einzelne Bäume. Später sei aufgeforstet worden. »Die Besonderheit bei Düfelsieks Wäldchen ist, dass der Wald als Industriefläche ausgewiesen ist. Bei einer heutigen Überplanung würde es das ohnehin nicht mehr geben«, sagt er und nennt als Beispiel die Neuplanung im Baugebiet Amshausen Nord, wo eine Hofstelle erhalten werden muss.

Lagerhalle muss mit auf den Firmenhof

Klaus Besser verweist auch darauf, dass der Firma Kaiser bereits die unweit gelegene alte Hofstelle Düfelsiek gehöre. »Die nutzen wir auch mit. Doch für die benötigte neue Lagerhalle kommt sie aus firmenlogistischen Gründen nicht infrage, weil es um das Lagern von Fertigprodukten geht, die auch auf dem Firmenhof verladen werden. Die können wir nicht immer hin- und herfahren«, so Kaiser.

Seine Firma wachse, jedes Jahr stelle man drei bis vier neue Mitarbeiter in Steinhagen ein. »Perspektivisch müssen wir uns erweitern, wenn die Geschäfte so weiterlaufen. Wenn das hier nicht geht, müssen wir das an unseren Produktionsstandorten in Sachsen-Anhalt und Bayern tun.« Das seien aber eigentlich zwei reine Produktionsstandorte, die von Steinhagen aus gesteuert würden. »Unser Hauptwerk ist hier, und hier werden auch die Spezialprodukte gefertigt. Uns war, als wir 2000 gebaut haben, nicht klar, dass wir an den Wald nicht mehr herankommen«, so Kaiser.

Kommentar

Arbeitsplätze auf der einen, Bäume auf der anderen Seite – Wirtschaftsinteressen gegen Umweltschutz: So polarisieren sollte man in diesem Konflikt besser nicht. Denn hier geht es nicht um das Ausufern eines Betriebes in die freie Landschaft. Der Wald liegt doch mitten im Industriegebiet. Warum soll er also nicht das Potenzial für eine notwendige Erweiterung bilden? Natürlich müssen Freiräume geschützt werden, und Ausgleichsflächen sind ohnehin gesetzlich vorgeschrieben. Die Ratsfraktionen versichern gerne die Wirtschaftsfreundlichkeit der Gemeinde – hier könnten sie Worten Taten folgen lassen. Denn es gilt, eine Lösung im Sinne des Wirtschaftsstandortes Steinhagen zu finden.Annemarie Bluhm-Weinhold