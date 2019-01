Steigerung um fast 40 Prozent: Wilfried Kampmann, Christian Trame, Kristina Schirra, Karl-Heinz Volkmann, Katja Tarun und Wolfgang Buse (von links) verzeichnen am AGS-Gemeinschaftsstand 6738,10 Euro Spendenerlös – das ist Rekord. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). »Der Steinhagener Weihnachtsmarkt hat alle Rekorde gebrochen «, freut sich AGS-Vorsitzende Katja Tarun. Eine Reihe von Teilnehmern verzeichnet deutliche Mehreinnahmen an Spenden, darunter auch die AGS selbst.

Es sind noch nicht einmal alle Umsätze der Teilnehmer offiziell, da kommen die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Steinhagen (AGS) schon ins Staunen: Fast 40 Prozent mehr Umsatz machte allein der Gemeinschaftsstand, den AGS, Tennis-Club (TC) Amshausen und weitere Ehrenamtliche betreiben: Nach Abzug aller Kosten kommen hier 6738,10 Euro für den guten Zweck zusammen.

Kakao fast »bis zur Sehnenscheidenentzündung« gerührt

»Wir haben am ersten Advents-Wochenende mehrere tausend Becher Glühwein und Kakao ausgeschenkt – 400 mehr als im Vorjahr«, freut sich Wolfgang Buse von der Volksbank, der seinen Kollegen, Geschäftsstellenleiter Christian Trame, im Stand unterstützt. Ebenso wie AGS-Urgestein Wilfried Kampmann: Er rührte so viel frisch gekochten Kakao, »dass ich fast eine Sehnenscheidenentzündung hatte«, frotzelt er. Genauso glücklich über diese Besucherresonanz ist Mitstreiterin Kristina Schirra, Vorsitzende des TC Amshausen.

Hunderte Liter Zutaten verwendet

Die AGS verwendete 660 Liter Glühwein, 160 Liter Milch – gespendet vom Hof Speckmann/Wortmann – sowie 58 Flaschen Amaretto und Rum.

Auch viele weitere Stände steigerten ihren Umsatz kräftig, der wie immer beim Weihnachtsmarkt gemeinnützigen Zwecken in der Gemeinde zugute kommt: »Super Zulauf im größeren Zelt auf dem Marktplatz hatten die Pfadfinder; sie machten 1800 Euro«, berichtet Katja Tarun. »Broken Bread« steigerte sich auf fast 2500 Euro (plus 700), die AWO-Kitas auf fast 800 Euro (plus 300), Waldbad-Kita und Grundschule Amshausen verdoppelten auf 1450 Euro, »Santa’s Hütte« und der TC Amshausen verzeichneten jeweils mehrere hundert Euro mehr.

Weihnachtsmarkt brachte bisher schon 48.000 Euro Spendenerlös

»Der gesamte Markt brachte damit nach bisherigem Stand etwa 48.000 Euro an Spenden, 7800 mehr als 2017. Hinzu werden noch Spenden von Firmen und Privatleuten kommen«, bilanziert Katja Tarun – und gibt zweierlei zu bedenken: »All das ohne Stände im Schlichte-Carree und trotz eines verregneten Sonntags.«

»Flotte Mütter« suchen Nachfolger für den Stand

Schon seit 2006 verkaufen die »Flotten Mütter« jedes Jahr Eierpunsch und Dekoartikel auf dem Steinhagener Weihnachtsmarkt, alles selbst hergestellt. Aus Zeitgründen ist das nicht mehr allen möglich, daher suchen sie nun Nachfolger. Wer den Stand betreiben möchte, melde sich bei Katja Tarun per E-Mail an info@ags-steinhagen.de .