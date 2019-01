Dennis Schwoch, Cemil Sahinöz und Alexander Fahrenbruch (von links) fördern die Integration junger Menschen in den Alltag – über den Sport. Foto: Volker Hagemann

Und vor allem auch unabhängig von der Nationalität. Denn die Gruppe besteht mittlerweile aus 20 bis 25 Teilnehmern, die aus Deutschland, der Türkei, aus Polen, Albanien und Syrien stammen. Ins Leben gerufen wurde sie schon vor 13 Jahren, seit 2007 ist die Integrationsagentur des Deutschen Roten Kreuzes/DRK-Kreisverband Gütersloh mit im Boot.

Dienstags Fußball, donnerstags Basketball

Unter dem Motto »Das DRK bewegt« treffen sich junge Hobbysportler jede Woche: Dienstags wird von 17 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle des Steinhagener Gymnasiums Fußball gespielt, donnerstags steht von 18.30 bis 20 Uhr in der kleinen Turnhalle der Grundschule Laukshof Basketball auf dem Programm.

Was sich »Integratives, offenes Sportangebot« nennt, stellt ein zwangloses Kennenlernen beim Sport dar. »Hier kommen sich die jungen Leute näher und lernen ganz nebenbei auch ihre verschiedenen Kulturen kennen«, sagt Cemil Sahinöz von der DRK-Integrationsagentur. Das Angebot wird finanziert und unterstützt durch die Gemeinde Steinhagen.

Auch Dennis Schwoch vom DRK-Vorstand findet das Klasse: »Als Alexander Fahrenbruch mich über das Angebot informierte, war ich gleich begeistert. Und man merkt: Über den Sport lässt sich Integration gut dauerhaft in den Alltag einbinden.« Fahrenbruch spielte vor Jahrzehnten in Kasachstan Rugby und steht nun den jungen Sportlern in Steinhagen zur Seite. Für weitere Informationen ist er unter Telefon 01 57-87 59 38 75 erreichbar.