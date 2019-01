Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen/Kufstein (WB). Cara Wolf liebt den Schnee. Nicht zuletzt wegen der Berge ist die Steinhagenerin nach Kufstein zum Studieren gezogen. Aber so viel, wie derzeit in ihrer Wahlheimat fällt, hat sie noch nie erlebt: »Wahnsinn, dieser Schnee!«

Weit mehr als einen Meter hoch liegt die weiße Pracht in der Stadt, und in den nahen Bergen ist es doppelt so viel – und mehr. Allenthalben Lawinenwarnungen und Straßensperrungen. Und als die Steinhagenerin, die auch als Skilehrerin arbeitet, vor drei Tagen in Kitzbühel war, da ging das nur mit Schneeketten. Seit Ende Dezember schneit es auch in der österreichischen Stadt am Inn ununterbrochen, von etwas Regen vor vier Tagen abgesehen.

Alltag verläuft aber weitgehend ohne Einschränkungen

Cara Wolf findet es schön, die Schneeflocken zu beobachten, die sich auf ihrer Fensterbank immer höher sammeln. »Ich würde die Lage viel entspannter sehen, wenn ich wüsste, ich müsste nicht Auto fahren«, sagt die 20-Jährige, die vor eineinhalb Jahren nach Kufstein zog und dort Marketing- und Kommunikationsmanagement an der Fachhochschule studiert. Das öffentliche Leben ist keineswegs zum Erliegen gekommen. »Ja mei, wir sind halt in den Bergen«, sagen viele Kufsteiner, wie Cara Wolf berichtet. Vordächer von Supermärkten werden freigeschaufelt, einkaufen kann man aber wie immer. Und auch die Uni läuft im Normalbetrieb.

Manchmal muss allerdings erst das Auto ausgebuddelt werden

Aber Autofahren ist ein Abenteuer – wenn man den eigenen Wagen denn überhaupt findet. Gestern früh musste Cara Wolf erst einmal ihr Auto ausbuddeln. »Spaßig ist es nicht auf den Straßen. Alles geht total langsam«, sagt sie. Von den Parkplätzen ist mitunter kein Herunterkommen, wenn sie nicht ohnehin schon Schneeablageplatz sind. »Aber die Kufsteiner sind sehr hilfsbereit. Neulich hat mich jemand rausgeschoben, und heute hat mich jemand freigeschaufelt«, berichtet die Steinhagenerin.

Im Schneekettenanlegen ist die 20-Jährige inzwischen Profi

Über den Jahreswechsel und im Februar, wenn die Studentin Semesterferien hat, arbeitet sie als Skilehrerin beim Stanglwirt, einer gehobenen Hotel- und Wellnessanlage in Going bei Kitzbühel. Das Hotel hat eine eigene private Skischule. Und da vermittelt die junge Frau aus dem Flachland, die seit ihrem dritten Lebensjahr Ski fährt, kleinen Gruppen von Gästen Wissen und Technik auf den Brettern. 25 bis 30 Minuten sind es bis zum Stanglwirt, wenn die Straßen frei sind. Derzeit braucht Cara Wolf eine Stunde und mehr und nimmt zum Teil den Umweg über die Autobahn, um die serpentinenreiche Landstraße zu meiden. Im Schneekettenanlegen ist sie jedenfalls schon Profi.

Wegen Lawinenwarnungen nur auf gesicherten Skipisten bleiben

Die Pisten sind noch offen, und es gibt auch etliche Gäste, die noch fahren wollen. »Wegen der Lawinenwarnungen sollte man aber unbedingt nur auf den gesicherten Pisten fahren«, sagt Cara Wolf. Und da je nach Windstärke auch Lifte geschlossen werden, sollte jeder Skifahrer auf seiner Seite des Tals bleiben, damit er wieder zurück zum Hotel kommt. Letztlich gilt auch für die schneegewöhnten Tiroler: »Es ist ein Ausnahmezustand. So viel Schnee gab es jahrelang nicht.«