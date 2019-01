Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Ist das Steinhagener Gymnasium die Schule, die man für seinen Nachwuchs im (Noch-)Grundschulalter wählen sollte? Welche Unterrichtsangebote, AGs und weitere Aktivitäten gibt es? Und wie wird der Schulalltag vom kommenden Schuljahr an aussehen, wenn man zu G 9 zurückkehrt?

Tag der offenen Tür im Steinhagener Gymnasium Fotostrecke

Foto: Volker Hagemann

Fragen, die hunderte Besucher am Freitag beim Tag der offenen Tür klären konnten. Jetzige Gymnasiasten und ihre Lehrer stellten ein vielfältiges Schulprogramm vor, Grundschüler waren zu Mitmachaktionen eingeladen. Am Samstag nutzten sie zudem den Probeunterricht.

Actionreiche Zeitreise – Amöben, Hexen und Griechen, die Zaziki-Schnittchen servieren

Gefragt waren am Freitag auch die eindrucksvollen Präsentationen. So wie die Physik-Experimentalshow: Doc Brown (Linus Neugebauer) und Marty McFly (Nils Meyer zu Borgsen) unternahmen mit den Besuchern eine actionreiche Zeitreise – von Amöben und Neandertalern über feurige Hexen und Zaziki-Schnittchen servierende Griechen bis in die Neuzeit. Da startete sogar eine Mondrakete vom Schulhof...

Latein ist wieder im Kommen

Hingucker auch die römischen Legionäre: In den selbst gestalteten Kostümen warben Fünft- und Sechstklässler für die Wahl-Fremdsprache Latein – die laut den Lehrerinnen Ann-Kathrin Giebe und Vera Noll bei den Schülern wieder im Kommen ist.

Klarinette, Saxofon und Co. selbst ausprobieren

Ausprobieren konnten die jungen Gäste auch eine Reihe an Instrumenten, die Elmar Westerbarkey und Stefan Binder gemeinsam mit Bläser- und Streicherklasse demonstrierten. Aktionen und Informationen in Kunst, Sport und EDV, zu Modellbau, Fremdsprachen, Austauschprogrammen und zur Theaterpatenschaft zählen zum weiteren Programm.

G 9 vom kommenden Schuljahr an: Tagesprogramm wird entzerrt

Schulleiter Stefan Binder und die kommissarischen Ganztagskoordinatoren Bettina Winkelbusch und Thomas Kuhn berichteten von großem Interesse der Eltern an der zurückkehrenden G 9-Struktur. »Zum einen sind sie froh über die zeitliche Entzerrung des Schulalltags, zum anderen freuen sie sich, dass ihre Kinder in mehr Ruhe auch weitere der Angebote nutzen können«, sagt Thomas Kuhn. »Wir wiederum können Schüler mit Unterstützungsbedarf noch individueller fördern.«