Steinhagen-Amshausen (WB/anb). Stichtag ist der 1. April: Dann müssen die Handwerker fertig sein, denn dann zieht die Tagespflege der Diakonie in das Friedrich-von-Bodelschwingh-Haus in Amshausen ein. Und dann kehrt auch die Kirchengemeinde zurück. Für die Karwoche ist mit der Passionsandacht am Mittwoch, 17. April, 14.30 Uhr die erste Veranstaltung im neuen Gemeinderaum schon fixiert, in dem Karfreitag und Ostersonntag jeweils um 11 Uhr auch die ersten Gottesdienste folgen.