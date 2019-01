Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwochvormittag in Brockhagen ereignete. Foto: Jörn Hannemann

Steinhagen (WB). Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Brockhagen. Dabei kam ein schwarzer Opel Corsa von der Straße ab.

Nach Polizeiangaben befuhr der schwarze Opel Corsa am vergangenen Mittwoch, 16. Januar, gegen 10.30 Uhr die Vennorter Straße aus Harsewinkel kommend in Fahrtrichtung Brockhagen. An der Einmündung Diekort verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über den Opel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

2100 Euro Sachschaden entstanden

Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschienen zwei Personen an der Unfallstelle, die durch weitere Ermittlungen als Fahrzeugführer in Frage kommen. Die 26-jährige Steinhagenerin und der gleichaltrige Mann aus Harsewinkel standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beiden wurden Blutproben entnommen.

Der Gesamtsachschaden wird auf 2100 Euro geschätzt. Der Opel Corsa wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

In ihrer ersten Vernehmung gab die 26-jährige Frau an, von einem anderen Verkehrsteilnehmer nach Hause gefahren worden zu sein. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann oder weiß, wer die junge Frau nach Hause gebracht hat, melde sich bei der Polizei unter Telefon 0 52 41/8 69-0.