Steinhagen-Brockhagen (WB). Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in Brockhagen zwei ältere BMW entwendet.

Der auf einer Parkfläche an der Riegestraße geparkte silberfarbene BMW hat das amtliche Kennzeichen GT-FE 906, am Heck befindet sich ein Aufkleber »Woodturner« mit einer Abbildung von Holzstiften. In der Fröbelstraße, Ecke Uhlandstraße, wurde ein weißer BMW mit dem Kennzeichen GT-BS 1963 gestohlen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise an die Polizei Halle (05201/81560).