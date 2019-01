Steinhagen (WB/anb). Drei neue Elektro-Ladestationen haben die Steinhagener Gemeindewerke am Freitag in Betrieb genommen. Auf dem Vollbracht-Parkplatz an der Bahnhofstraße, am Steinhagener Bahnhof und am Hallenbad können ab sofort je zwei Autos mit bis zu 22 kW aufgetankt werden.