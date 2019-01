Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die SPD-Parteifahne hat das Nazi-Regime überlebt – eingenäht in ein Sofakissen. Und auf dem nahm bei Paula und Wilhelm Vormdamme in Amshausen auch mancher Nazi Platz, nichtsahnend worauf er da saß.

Diese Episode gehört zu den – wenigen – heiteren Begebenheiten der Jahre 1933 bis 1945, die Dr. Jürgen Büschenfeld in der Ende Oktober erschienenen Ortsgeschichte »Steinhagen im Nationalsozialismus: Ländliche Gesellschaft im Gleichschritt« schildert. In der im Auftrag der Gemeinde erstellten wissenschaftlichen Abhandlung zeigt der Historiker der Uni Bielefeld, wie das NS-Regime in alle Bereiche des dörflichen Lebens eindrang, auch in Steinhagen, Amshausen und Brockhagen Gesellschaft und Wirtschaft gleichschaltete und seinen Terror entfaltete.

Jürgen Büschenfeld referiert am 5. Februar im Ratssaal

Am Dienstag, 5. Februar, 20 Uhr wird er im Ratssaal über sein Buch referieren und zur Diskussion zur Verfügung stehen. Das WESTFALEN-BLATT greift in den nächsten Wochen stichpunktartig Aspekte aus der Publikation in Form einer Serie auf.

Zum Auftakt geht es – natürlich – um den Anfang, sprich: die Machtergreifung auch in der Gemeinde. Wie haben sie das gemacht? Vor allem in Amshausen, das doch traditionell sozialdemokratisch war?

Jürgen Büschenfeld blickt immer über die Gemeinde hinaus und ordnet den lokalen Mikrokosmos in die großen Strukturen ein. Bei den letzten freien Wahlen 1932 und selbst bei den Wahlen im März 1933 hat die NSDAP die absolute Mehrheit nicht erreicht. Doch das »System« habe schon früh eine traumwandlerische Sicherheit entwickelt, vor allem die so genannten »kleinen Leute« auf seine Seite zu ziehen – in obrigkeitshörigen Zeiten etwa durch ihr Auftreten als, so Büschenfeld, »uniformierter Ordnungsfaktor«.

Amshausen war durch die Arbeiterschaft SPD-Hochburg

In Brockhagen erreichte die NSDAP bei der preußischen Landtagswahl 1932 bereits 66 Prozent der Stimmen, das war auch bei der Reichstagswahl im Juli 1932 so. In Amshausen blieben die Nazis bei beiden Wahlen noch deutlich hinter der SPD zurück. Büschenfeld erklärt das mit unterschiedlichen Sozialstrukturen: die Arbeiterschaft in Amshausen, das landwirtschaftlich protestantisch geprägte Umfeld in Brockhagen. In Steinhagen drehte sich die Mehrheit 1932: War bei der Landtagswahl die SPD noch stärker, so lag die NSDAP bei der Reichstagswahl mit mehr als 40 Prozent vorne. Die Verluste, reichsweit wie lokal, für die Nazis bei der zweiten Reichstagswahl des Jahres 1932 waren aber nur ein Intermezzo.

Die letzten Reichstagswahlen der Weimarer Republik am 5. März 1933 waren etwa von SA-Präsenz in den Rathäusern geprägt, die Nazis machten Stimmung gegen jüdische Ärzte, Rechtsanwälte und Geschäfte – und hebelten kaum ein paar Monate später auch die SPD aus. Die »Notverordnung« vom 28. Februar 1933, die am 1. März 1933 angeordneten »Verbote sozialdemokratischer periodischer Druckschriften« gaben ihnen ein legales Deckmäntelchen. »Auch in Amshausen und Steinhagen wurden der staatlichen Willkür Tür und Tor geöffnet«, schreibt Jürgen Büschenfeld. Vater und Sohn Fritz und Paul Schwirblies, Ernst Stötzel und Martin Heitmann wurden im März 1933 als Kommunisten in Schutzhaft genommen und in wilde, von der SA verwaltete Konzentrationslager überführt.

SPD und Deutschnationale von der Ratsarbeit ausgeschlossen

Die Brockhagener und Steinhagener Gemeinderäte waren bereits in nationalsozialistischer Hand, der Amshausener Rat widerstand noch durch drei SPD-Mitglieder: August Hapke, Wilhelm Schlüpmann und Alfred Heyne. Diese wurden, als die SPD im Juni 1933 verboten wurde, von der Ratsarbeit ausgeschlossen. Selbst dem deutschnationalen Ratsherrn Wilhelm Hülbrock verpassten die Nazis einen Denkzettel und drängten ihn aus dem Amt. Der Amshausener Rat war im August 1933 gleichgeschaltet.

Natürlich wurden SPD-Mitglieder überwacht – wie die Vormdammes. Und wenn sich die NS-Kontrolleure bei Vormdammes im Wohnzimmer niederließen, dann auf besagtem Sofakissen.