Steinhagen (WB/anb). Es ist Arthur Millers Meisterstück, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, 1949 entstanden – und heute, im Zeitalter der rein profitorientierten Globalisierungs-Gesellschaft, aktueller denn je. Am Mittwoch, 30. Januar, wird das Drama »Tod eines Handlungsreisenden« im Steinhagener Kulturwerk aufgeführt. Beginn in der Aula des Schulzentrums ist um 20 Uhr.

In der Hauptrolle des Willy Loman ist der Theater-, TV- und Filmschauspieler Helmut Zierl zu sehen. Er spielt Willy Loman, ei­nen anständigen, hart arbeitenden, aber letztlich gescheiterten Mann, der am Ende eine Lebenslüge erkennen muss und in einem sich zuspitzenden Familienkonflikt nur noch einen Ausweg sieht: den Selbstmord. Die Sozialkritik des Stücks verfängt heute noch genauso wie vor 70 Jahren. Und Willy Loman ist nur einer von weltweit geschätzt 45.000 Menschen, die sich wegen Arbeitslosigkeit das Leben nehmen. Die Zahl jedenfalls nennt das Eurostudio Landgraf, das das Stück inszeniert hat.

Das Scheitern des amerikanischen Traums

Loman steht für das Scheitern des amerikanischen Traums, den Arthur Miller ohnehin Zeit seines Lebens in Frage stellte. In »Death of a Salesman« gelang ihm das 1949 mit der Charakterstudie des Willy Loman vielleicht am beklemmendsten. Die Reaktionen des Publikums bei der Uraufführung sprechen Bände, so nahe ging den Zuschauern das Stück: Als der Vorhang fiel, standen einige auf, zogen ihre Mäntel an und setzten sich wieder, andere, besonders Männer, saßen vorgebeugt und vergruben das Gesicht in den Händen, andere weinten, und erst nach einer Ewigkeit gab es tosenden Applaus, heißt es in einer Schilderung Arthur Millers. Das Stück wird weltweit bis heute gespielt. Mit Dustin Hoffman und John Malkovich hat Regisseur Volker Schlöndorff den preisgekrönten Stoff 1985 verfilmt.

Vorverkauf in der Kreissparkasse

Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Kulturwerks in der Kreissparkasse Am Pulverbach oder im Internet: www.kskhalle-shop.de/de/kulturwerk-steinhagen_25.