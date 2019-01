Von Volker Hagemann

Und das sind nur drei der sechs Filme, die die ehrenamtlichen Aktiven für die diesjährige Kino-Reihe ausgesucht haben. Kein Wunder, dass das Filmcafé schon gleich seit seinem Beginn vor drei Jahren zu einer »tollen Erfolgsgeschichte« geworden ist, wie Mitinitiator Reinhard Junker stolz berichtet.

Erst Kaffe und Kuchen, dann Film

Schon jetzt sollten sich alle Filmfreunde den Auftakttermin am Mittwoch, 20. März, vormerken, wenn die französische Komödie »Birnenkuchen mit Lavendel« auf der großen Bildwand im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gezeigt wird (siehe Programm in nebenstehendem Kasten). Der gewohnte Ablauf bleibt auch in diesem Jahr erhalten: »Wir laden an jedem Filmnachmittag zunächst ab 15.15 Uhr zum gemütlichen Kaffeetrinken ein. Im Eintritt von vier Euro für den Film ist auch der Kaffee enthalten, den wir ausschenken«, erklärt Reinhard Junker. »Dazu kann man sich den frischen Kuchen der Konditorei Nollmann schmecken lassen, der extra zu bezahlen ist.« Im Anschluss daran beginnt jeweils um 16 Uhr der Film.

Die Termine auf einen Blick 20. März: »Birnenkuchen mit Lavendel«, französische Komödie aus dem Jahr 2015 von einer Frau in Nöten, die einem hochintelligenten Mann mit Asperger-Syndrom begegnet. 17. April: »Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste«, französische Komödie aus dem Jahr 2012 über eine wohlhabende Frau, die sich anfangs weigert, im Winter Obdachlose aufzunehmen. 15. Mai: »Die Köchin und der Präsident«, französisches Drama/Komödie aus dem Jahr 2012: Eine Köchin verzückt das Staatsoberhaupt im Elysée-Palast, steht eines Tages aber vor einer Entscheidung. 11. September: »Urlaub mit Mama«, deutsche Tragikomödie aus dem Jahr 2017: Ein Geschwisterpaar schenkt seiner Mutter zu deren 75. Geburtstag eine Italienreise; doch es kommen einige Dinge dazwischen... 9. Oktober: »Das unerwartete Glück der Familie Payan«, deutsche Komödie aus dem Jahr 2016: Ihre unerwartete Schwangerschaft bringt reichlich Turbulenz in das Leben der 49-jährige Nicole 13. November: »Kaffee mit Milch und Stress«, finnische Komödie aus dem Jahr 2014: Ein alter Mann besucht seine Frau täglich im Krankenhaus. Als er verunfallt, muss er zu Sohn und Schwiegertochter in die Stadt ziehen...

»Bis heute haben wir anhand der Karten weit mehr als 1400 Besucher gezählt, den 1500. erwarten wir am 20. März. Das motiviert uns zum Weitermachen«, freut sich Junker. Genau wie er als Vorsitzender des Seniorenbeirats engagieren sich viele weitere Mitstreiter des Beirats für das cineastische Projekt, außerdem Pfarrer Christhard Greiling von der Evangelischen Kirchengemeinde als »Gastgeber« im Bonhoeffer-Haus und Christine Dröge von der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (AWO, Caritas, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonie).

Schlichte-Stiftung macht Fimcafé erst möglich

Harald Hoffmann vom Seniorenbeirat beispielsweise kocht den Kaffee »inzwischen schon im Schlaf«, wie er augenzwinkernd sagt. Dankbar sind die Initiatoren auch der Annette-Schlichte-Steinhäger-Stiftung, die einst einen vierstelligen Betrag für Projektor und Bildwand spendierte, sowie der Kreissparkasse.

Reinhard Junker erinnert sich noch an die Zeit, als es in Steinhagen das Kino im Hotel »Zur Post« gab oder in Halle die »Ravensberger Lichtspiele« (»RaLi«). »Leider beides Geschichte. daher wünschten sich viele Steinhagener wieder ein Kinoprogramm in der Gemeinde.« Junker betont, dass man nicht einfach so zur Tat geschritten sei: »Wir haben vor der ersten Aufführung sogar einen Kursus im Gütersloher ›bambi‹-Kino besucht.«