Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Altenheime gibt es in Syrien, Somalia, Myanmar und dem Irak nicht. Insofern betraten die fünf jungen Flüchtlinge jetzt beim Erzählcafé im Matthias-Claudius-Haus Neuland.

Im Rahmen des Projekts »Angekommen in Steinhagen? Meine Träume und die Wirklichkeit« haben die teilnehmenden jungen Flüchtlinge nicht nur die derzeit im Rathaus zu sehende Ausstellung auf die Beine gestellt, sondern auch einen Austausch mit den alten Menschen in der Gemeinde angeregt. Julia Brenko, als Treffpunkt-Leiterin und Quartiersmanagerin im Claudius-Haus für die Vernetzung des Hauses in die Gemeinde zuständig, nahm das gerne auf: »Was heißt es, alt und gebrechlich zu sein? Welche Möglichkeiten der Pflege, aber auch der Kommunikation gibt es? Das können wir hier zeigen.«

Denn in den Herkunftsländern der jungen Leute bleiben die alten Menschen in den Familienverbänden. Warum das hierzulande anders ist, auch das wurde erörtert.

Kontakt geknüpft – Wiederkommen erwünscht

Bei einem Rundgang durchs Haus bekamen die jungen Leute einen Überblick. Das eine oder andere Zimmer, das besichtigt werden durfte, eine Wohngruppe, die Küche, selbst der Waschkeller waren dabei Stationen. 100 Bewohner hat das Matthias-Claudius-Haus, 120 Mitarbeiter. Abschluss der Tour war das Café des Treffpunkts. Dort war das Gespräch mit Bewohnern möglich. Ein junger Mann aus Somalia machte dabei deutlich, dass er gerne öfter kommen würde – vielleicht hilft ja die eine oder andre Seniorin beim Deutsch lernen. Auch die Küche interessiert ihn.

Praktika und ehrenamtliche Begleitung angedacht

Und vielleicht sind Praktika möglich, begleitete Spaziergänge mit Senioren oder weitere Besuche der Jugendlichen im Treffpunkt, wo man auch die Computer nutzen kann, regte Julia Brenko an. Vor allem aber ging es darum, Berührungsängste abzubauen – auf beiden Seiten. Wolfgang Groß vom Arbeitskreis Asyl weiß: »Durch persönliche Kontakte können auch Vorurteile abgebaut werden.«

Im Projekt »Angekommen in Steinhagen?« war der Besuch im Matthias-Claudius-Haus der Abschluss. »Für uns aber ist das heute der erste Schritt zur Öffnung unseres Haus und der Herzen«, sagte Julia Brenko. Und sie machte deutlich: »Diese Jugendlichen gehören jetzt zu Steinhagen« – auch das ist eine Antwort auf die große Frage des Projekts »Angekommen in Steinhagen?«