Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Die Schlange vor dem Eingang des Haller Amtsgerichts war lang am Donnerstagmorgen, im Gerichtssaal mussten zusätzliche Stuhlreihen aufgebaut werden: Drei Angeklagte samt ihrer Rechtsanwälte, sieben Zeugen, etliche Familienangehörige, dazu zwei Dolmetscher für Arabisch und Aramäisch sowie ein Sachverständiger waren erschienen. Verhandelt wurde ein körperlicher Angriff, der sich am 15. April 2017 am Steinhagener Gabriele-Münter-Hof ereignet hat.