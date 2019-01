Damit erinnerte er daran, wie die Parteikollegen der Landes-CDU Elmar Brok kürzlich von der Liste für die Europawahl abgewählt hatten. Den langjährigen Europapolitiker begrüßte Kies am Freitagabend beim Winteressen der Senioren-Union.

Elmar Brok hatte gerade noch am Donnerstag bei der IHK Hochrhein-Bodensee in Schopfheim gesprochen, am Freitagabend ging’s beim Bezirksvorstand im »Brackweder Hof« um den neuen CDU-Kandidaten für die Europawahl, bevor Samstag die Landesvertreterversammlung in Siegburg folgte. Dennoch nahm sich Brok zwischendurch noch Zeit für seinen Besuch in Amshausen.

Sicherheit, Frieden und Wohlstand nicht selbstverständlich

Die etwa 40 Gäste in der Alten Feuerwehr erlebten ein leidenschaftliches Plädoyer für die EU. Denn Sicherheit, Frieden und Wohlstand nähmen heute viele als selbstverständlich hin. »Doch all das können wir international nur gemeinsam wahren«, weiß Brok. »Gut möglich, dass die USA sich aus weiteren Abkommen zurückziehen, auch in Sicherheitsfragen. Gleichzeitig entwickelt Russland Hyperschallraketen. Damit wären wir erpressbar. Also müssen wir europäische Staaten viel enger zusammenarbeiten«, fordert er.

Im übrigen sei die »Meckerei« über die EU oft unberechtigt. »27 EU-Staaten haben gemeinsam eine geringere Staatsverschuldung als die USA. Und ohne die europäische Einigung gäbe es heute auch keine Deutsche Einheit«, ist Elmar Brok überzeugt. Die Freiheit sei zudem wirtschaftlich spürbar: »Unser Binnenmarkt sorgt für Wohlstand und freien Warenverkehr.« Wie es anders aussähe, könnten bald die Briten spüren, prognostiziert er.

Probleme nur gemeinsam in den Griff zu bekommen

Ebenfalls nur gemeinsam könne die EU die Migration in den Griff bekommen: »Neben humanitärer Hilfe auch mit wirtschaftlichen Strategien. Mauern und Stacheldraht sind keine Lösung.« Anders als US-Präsident Trump fordert er eine stärkere Zusammenarbeit zwischen EU und USA, schon um der »knallharten Machtpolitik« Chinas die Stirn zu bieten.

Einschätzungen, die auch der zweite Gast dieses Abends teilt, der Gütersloher CDU-Landtagsabgeordnete Raphael Tigges. Er berichtete über Neues aus Düsseldorf, nannte etwa Investitionen der Landesregierung in Kitas und Erzieher, Straßenbau und Hochschulwesen. So biete die neue Medizinische Fakultät an der Uni Bielefeld die Chance, mehr Ärzte für die Region zu begeistern.

Brok und der Steinhäger

Steinhagens CDU-Ehrenvorsitzender Heinrich Consbruch kam am Ende noch einmal auf Elmar Brok zu sprechen; der habe seit Jahrzehnten einen besonderen Bezug zur Gemeinde: »Brok setzte sich einst dafür ein, dass Steinhäger nach EU-Recht nur in Steinhagen gebrannt werden darf.«