Einst waren es 180 Teams, doch nur die besten 30 Mannschaften des Winters gehen am Samstag beim Finale des Eisstockschießens an den Start. Und die geben noch einmal alles, bevor das Turnier für diesen Winter vorbei ist. Foto: Mario Krebs

Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Anfangs waren es noch 180 Mannschaften, die sich vorgenommen hatten, sich den diesjährigen Titel im Steinhagener Eisstockschießen zu sichern. Im Laufe der vergangenen Wochen und der Vorrunde reduzierte sich diese Zahl allerdings deutlich, so dass am Ende 30 Teams übrig blieben. Diese trafen sich nun zum Saison-Finale auf der Eisbahn am Graf Bernhard, um den diesjährigen Sieger zu ermitteln.

Bei allem Ehrgeiz der teilnehmenden Teams standen am Samstagabend jedoch vor allem der Spaß am Sport und die Geselligkeit im Vordergrund. Die Finalisten, von denen sich viele in Kostümen präsentierten, gingen in Viererteams an den Start, um mit möglichst präzisen Würfen eine hohe Punktzahl zu erreichen. Zwischendurch war dann reichlich Zeit, um sich mit einem Glühwein oder einem kühlen Bier zu stärken, oder sich schlichtweg neues Selbstbewusstsein anzutrinken.

Die »Himmelsthürer« haben die weiteste Anreise

Mit dabei waren auch Jens Schickerling, Steffen Reinecke, Markus Plinski und Reinhold Pilsl, die als Team »Himmelsthürer« aus der Stadt Himmelsthür bei Hildesheim den wohl weitesten Anfahrtsweg hatten. »Wir sind zum achten Mal dabei und haben sogar schon zwei Mal gewonnen«, erklärte Reinhold Pilsl nicht ohne Stolz.

Auf der Bahn nebenan ging derweil »Tendondria Helau« auf Punktejagd. Das Team aus Rietberg hatte den Dreh raus und zeigte sich ebenfalls sehr selbstbewusst. »Durch unseren Teamgeist sind wir auf Erfolgskurs«, sagte Ursula Mohr, die sich am Ende allerdings mit dem 16. Platz begnügen musste.

Stechen um den dritten Platz

Auf den vorderen Plätzen landeten in diesem Jahr nämlich andere Mannschaften. Allen voran das Team von »Stocksteif«, welches mit 2800 Punkten das Team »Bielefelder Eis« (2740 Punkte) knapp auf den zweiten Rang verwies. Der dritte Platz wurde derweil im Stechen entschieden, da die Mannschaften »Knutsch« und »LOD« auf jeweils 2370 Punkte kamen. Hier setzte sich schließlich Team »LOD« durch, doch »Knutsch« konnte sich auf Rang vier über den Titel des besten Frauenteams freuen. »Es sind insgesamt über 50.000 Punkte gefallen«, resümierte ein zufriedener Mitorganisator Mario Krebs.