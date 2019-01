Die Hinweistafel an der L 782, der Umgehungsstraße, weist auf die beiden großen Gewerbegebiete Brockhagens hin, in denen Hörmann als großes Unternehmen ebenso ansässig ist wie viele kleinere Firmen. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

An diesem Mittwoch, 30. Januar, referiert sie zu dem Thema im Haupt- und Finanzausschuss (Beginn 17.30 Uhr). Im Sommer 2018 hat die 29-Jährige, die jetzt in Gütersloh lebt, ihren Abschluss an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen im Studiengang »Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung« gemacht. Ihre Masterarbeit: »Perspektiven für den Wirtschaftsraum Dorf am Beispiel Brockhagens«. Inzwischen ist Melissa Mertens wissenschaftliche Mitarbeiterin ihrer Hochschule und hat mit der Promotion angefangen.

Wegen Struktur und Lage noch als Dorf zu bezeichnen

Warum gerade Brockhagen als Forschungsgegenstand? Die Göttinger Hochschule hat nach Auskunft von Melissa Mertens ein großangelegtes Forschungsprojekt zum Wirtschaftsraum Dorf mit speziellem Blick auf drei Modellgemeinden in Südniedersachsen. »Als Nebenstudie habe ich im Gegensatz dazu ein Dorf in einer wirtschaftlich starken Region untersuchen wollen und habe im Kreis Gütersloh geforscht«, sagt die angehende Doktorandin.

Steinhagens Bürgermeister Klaus Besser hat sie auf Brockhagen gebracht: »Der Ortsteil ist aufgrund seiner Struktur und Lage noch als Dorf zu bezeichnen«, so Mertens, die Interviews mit Unternehmen, Politikern, Wirtschaftsförderern und den Kammern geführt hat. Daraus hat sie eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse erstellt und Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Weitere Flächen sind so schnell nicht verfügbar

Grundsätzliche Erkenntnis, wie gesagt: Brockhagen ist ein guter Wirtschaftsstandort. Aber: Die größten Schwächen sind der Fachkräfte- und Auszubildendenmangel sowie der Mangel an Flächenverfügbarkeit. Auch die Brockhagener Gewerbegebiete sind inzwischen »vollgelaufen«, weitere Flächen, die die Gemeinde am südlichen Ortsrand in den Blick genommen hat, sind nicht so schnell oder vielleicht auch gar nicht verfügbar.

" „Ressourcen werden knapper, da muss man an anderer Stelle schrauben – etwa Wohnen und Lebensqualität verbessern.“ Studentin Melissa Mertens (29) "

»Ressourcen werden knapper, da muss man an anderer Stelle schrauben«, sagt Melissa Mertens. Und diese Schraube heißt: Wohnen und Lebensqualität verbessern, um mit so genannten weichen Standortfaktoren Fachkräfte in den Ort zu holen. »Dörfer wie Brockhagen sind immer wieder bedroht«, sagt die Wissenschaftlerin. Und die Brockhagener können ihre Erkenntnisse nur bestätigen und beklagen: Infrastruktur schließt – wie jüngst die Bankfilialen –, die Grundschule war in der Vergangenheit immer wieder von Einzügigkeit bedroht.

Immer wieder auch die Unternehmer sensibilisieren

»Aber es gibt Infrastruktur, so sind auch Kindergarten und Schule in Brockhagen verfügbar«, sagt Mertens. Der Gemeinde empfiehlt sie: Immer wieder auch die Unternehmer sensibilisieren für den Wirtschaftsstandort Dorf.

Der mittelständische Unternehmer wohnt meist am Ort, die Großunternehmen sind zwar an den Standort gebunden, ihm aber weniger emotional verbunden. Umso wichtiger, dass das Dorf seine weichen Standortfaktoren ausspielt. Dabei sind die Bewohner wichtig. Sie müssen sich für ihre Belange zusammentun – was in Brockhagen ja seit dem Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« geschieht und sich nach wie vor in den regelmäßigen Treffpunkten in der Alten Dorfschule ausdrückt.

In Niedersachsen werden solche Bewohnerinitiativen inzwischen vom Land gefördert, um Ehrenamtliche fit zu machen, wenn es etwa um die Moderation bei der Initiierung neuer Projekte oder dem Einwerben von Fördermitteln geht, berichtet die Wissenschaftlerin.

Glasfaserausbau hinkt in den Außenbereichen noch hinterher

Als unentbehrlich für den Attraktivitätsgewinn der Dörfer hält sie die Digitalisierung: Die großen Firmen haben ihre Glasfasernetze, aber der Handwerker, der schaut zudem im Außenbereich häufig in die Röhre. Auch für Brockhagen gilt: »Im Ortskern ist alles okay, der Außenbereich ist abgekoppelt«, so Mertens. Initiativen sind indes angekündigt. Denn auch die Landwirtschaft braucht die schnelle Internetverbindung: »Die Landwirtschaft hat neue technische Prozesse zum Teil schon besser implementiert als Handwerksfirmen.«

Auch leer stehende Scheunen mit in Betracht ziehen

Dabei werden auch sie möglicherweise zunehmend auf Standorte im Außenbereich angewiesen sein. »Der Kreis Gütersloh ist zersiedelt, Randlagen gilt es zu nutzen«, so Mertens. Und in Ermangelung von Gewerbegrundstücken sieht sie auch in leerstehenden Scheunen und anderen landwirtschaftlichen Gebäuden eine Chance für Handwerker und andere Selbstständige sich anzusiedeln.