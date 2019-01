So wie dieser Kindergarten bleibt auch die Steinhagener AWO-Kita Rostocker Straße am 29. Januar geschlossen. Foto: dpa

Steinhagen (WB/anb). Die Steinhagener AWO-Kindertagesstätte an der Rostocker Straße bleibt aufgrund des Warnstreiks in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen heute geschlossen.

Wie Kita-Leiterin Hanna Krämer dem WESTFALEN-BLATT sagte, fahre der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen der Kita Rostocker Straße nach Düsseldorf zur Kundgebung. Aus den anderen beiden Steinhagener AWO-Kitas seien es nur einzelne Kollegen, so dass die Einrichtungen am Laukshof und an der Langen Straße geöffnet seien.

Die Kinder der Kita Rostocker Straße bleiben nach Auskunft der Leiterin am Dienstag zumeist zu Hause. »In Einzelfällen haben wir nachgefragt, ob eine Betreuung in einer der anderen Einrichtungen möglich ist«, sagte Hanna Krämer.

Zum Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, die eine Angleichung der Löhne der AWO-Beschäftigten um zehn Prozent auf das Niveau des öffentlichen Dienstes erreichen will.