Herne: Eine Awo Kindertagesstätte ist wegen eines Warnstreikes geschlossen. In vielen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen legen Beschäftigte für einen Tag die Arbeit nieder. Zu dem Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Foto: dpa

Bielefeld/Gütersloh/Stemwede (WB). In Kindergärten, Seniorenzentren und anderen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW hat Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Ostwestfalen-Lippe ist bisher nur eine Kita in Steinhagen komplett geschlossen worden.

In Bielefeld sei keine Kita geschlossen worden, berichtete AWO-Sprecher Erwin Tälkers dem WESTFALEN-BLATT. Lediglich in der Kita »Die Rasselbande« an der Viktoria-Steinbiß-Straße gebe es ein »eingeschränktes Angebot«, da sich einige Erzieher an dem Warnstreik beteiligten. Die AWO biete im Elfriede-Eilers-Zentrum eine Kinderbetreuung für Notfälle an. Diese sei aber von Eltern bislang nicht in Anspruch genommen worden.

Die Steinhagener AWO-Kindertagesstätte an der Rostocker Straße bleibt aufgrund des Warnstreiks in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen heute geschlossen. Wie Kita-Leiterin Hanna Krämer dem WESTFALEN-BLATT sagte, fahre der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen der Kita Rostocker Straße nach Düsseldorf zur Kundgebung. Aus den anderen beiden Steinhagener AWO-Kitas seien es nur einzelne Kollegen, so dass die Einrichtungen am Laukshof und an der Langen Straße geöffnet seien.

Die AWO-Kitas in Stemwede (Levern und Niedermehnen) werden nicht bestreikt. Beide Einrichtungen arbeiten in voller Stärke.