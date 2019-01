Spannend dürfte am Dienstag, 5. Februar, die Quiz-Rallye werden, Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Gemeindebibliothek am Kirchplatz. »Mitmachen können Mädchen und Jungen ab dem Lese- und Schreibalter«, lädt »Checkpoint«-Mitarbeiter Roland Egert ein. »Mit vielen Fragen und Stationen planen wir eine erlebnisreiche Entdeckungsreise zu Büchern und Autoren, um die Bibliothek kennenzulernen«, kündigt deren Leiterin Manuela Heinig an. »Auch um die Atmosphäre und die spannende Geschichte des Hauses und seines Vorgängergebäudes geht es«, verrät Roland Egert.

Rallye durch die Bibliothek und Bücher als Blumentöpfe

Und wenn man ein eigenes Buch ausgelesen hat? »Bloß nicht wegwerfen!«, sagen Roland Egert und »Checkpoint«-Leiterin Karmen Höfing. »Im Sinne des Upcycling lässt sich viel Dekoratives daraus herstellen«, weiß Höfing: »So werden wir am Montag, 4. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr im ›Checkpoint‹ Bücher zu Blumentöpfen und Schlüsselkästen umgestalten.« Kreative Bücherstützen werden am Mittwoch, 6. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr hergestellt.

Verstecke basteln, wie sie schon Spione nutzten

Kinder und Jugendliche, die Kostbares oder Geheimes in Büchern unterbringen möchten, sollten am Donnerstag, 7. Februar, ins »Checkpoint« kommen: Von 16 bis 18.30 Uhr werden Verstecke in oder aus alten Büchern gebastelt. »Das gab es schon im Mittelalter und bei Agenten und Spionen«, berichtet Roland Egert. »Wer außergewöhnliche, vielleicht nostalgische oder mit besonderem Einband gestaltete Bücher verwenden möchte, kann sie gerne mitbringen – in kleiner Zahl, nicht kartonweise!«

Die Idee zu dieser Reihe entstand nach der Teilnahme-Premiere am Literarischen Adventskalender: »Da fragten uns Kinder, ob sie auch mal vorlesen dürften. Also stellen wir jetzt eine ganze Mottowoche rund ums Buch auf die Beine«, erklärt Karmen Höfing. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen gibt es unter 0 52 04/45 46.