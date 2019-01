Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Steinhäger-Industrie in Zeiten des Nationalsozialismus: Der Bielefelder Historiker Dr. Jürgen Büschenfeld untersucht die Verstrickungen in seinem Buch »Steinhagen im Nationalsozialismus« am Beispiel der Brennerei Schlichte. Teil zwei unserer Serie zum Buch.

Insbesondere die Geschichte der Firma Schlichte ist dank Materialien im Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Dortmund und des populären Steinhäger-Buches von Helmut Dellbrügge gut dokumentiert. Bei Jürgen Büschenfeld nimmt sie einen Schwerpunkt im Kapitel »Die lokale Wirtschaft« ein und beginnt mit der Weltwirtschaftskrise, als die Produktion förmlich einbrach. Bis Ende der 1930er Jahre entwickelte sich die Firma Schlichte indes mit einer Jahresleistung von 950.000 Litern zu einem der größten deutschen Spirituosenhersteller.

Amt des Gemeindeältesten abgelehnt

»Gleichwohl scheint das Verhältnis zu den lokalen Institutionen in den ersten Jahren des Nationalsozialismus nicht spannungsfrei gewesen zu sein«, so Büschenfeld, und berichtet von der Ablehnung Schlichtes, als man ihm 1934 das Amt des Gemeindeältesten anbot. Der Ortsgruppenleiter reagierte höchst verärgert, Schlichte sei »für uns nicht tragbar«, heißt es in einer Akte im Kreisarchiv Gütersloh.

NS-Jargon bei Betriebsversammlungen

Dennoch: »Zwar gehörten Werner Schlichte und sein Bruder Herbert ... nicht der NSDAP an, aber man wird deshalb und wegen des Streits mit lokalen Parteigrößen nicht von einer nennenswerten Distanz zum Nationalsozialismus ausgehen dürfen«, so Büschenfeld. Er verweist auf die Verpflichtung der Mitarbeiter, an Propagandamärschen und Kundgebungen teilzunehmen, und auf den NS-Jargon, der bei Betriebsversammlungen angeschlagen wurde. So führte Werner Schlichte etwa am 30. Januar 1938 anlässlich des Tages der Machtergreifung den Aufschwung auf »das Werk unseres Führers« zurück: »Wir sind stolz ... und gedenken unseres Führers in herzlicher Dankbarkeit. – Unserem Führer ‘Sieg Heil!­«

1938/39 etwa 30 Millionen Reichsmark Umsatz

Die Konjunktur hatte den damals acht Steinhäger-Brennereien zu enormem Aufschwung verholfen. Im Wirtschaftsjahr 1938/39 wurden rund 2,5 Millionen Liter reiner Alkohol zu Steinhäger verarbeitet und ein Umsatz von etwa 30 Millionen Reichsmark erzielt. Der allgemeine Boom indes sorgte für Probleme. Es herrschte Vollbeschäftigung, Landarbeiter waren kaum zu bekommen. Schlichte besaß mehrere Höfe, war als Brennerei auf diese angewiesen, um die Rückstände aus der Produktion für die Viehzucht zu nutzen.

Kein Strafgefangenenlager genehmigt

Und so stellte Werner Schlichte den Antrag zum Bau eines Strafgefangenenlagers auf dem eigenen Grundstück. Der Landrat in Halle lehnte ab – aus baurechtlichen Gründen. Indes war mit dem Vorstand des Strafgefangenenlagers Oberems, das mehrere Außenstellen betrieb, dem Landrat in Bielefeld und den Arbeitsämtern alles besprochen. Es blieb zunächst beim Nein, denn der Landrat hatte grundsätzliche Bedenken, da die Landarbeiterfrage so nicht gelöst werde. Büschenfeld findet es »einigermaßen verwunderlich, dass der mögliche Betrieb eines Strafgefangenenlagers von Seiten des potenziellen Betreibers offenbar überhaupt nicht mit Skrupeln verbunden war«. Vermutlich seit 1942, ganz sicher seit Sommer 1944, unterhielt die Firma dann doch ein entsprechendes Lager in ihrer ehemaligen Likörfabrik Amberg in Amshausen.

Für den Entnazifizierungsausschuss nach dem Krieg galt Werner Schlichte noch im April 1947 als Profiteur der Naziherrschaft »on the largest scale« – auf höchstem Rang. Vor allem hat nach Jürgen Büschenfelds Forschung sein Prokurist Wilhelm Horstbrink »engste Beziehungen zu Parteifunktionären« unterhalten und soll großen Einfluss auf »massgebende Nazis« gehabt haben. Durch seine Tätigkeit für die »Osthandelsgesellschaft« dürfte er nach Einschätzung Büschenfelds der Firma Schlichte erhebliche finanzielle Vorteile verschafft haben. Büschenfeld findet es einen »erstaunlichen Vorgang«, dass ausgerechnet dieser Mann bereits 1946 Treuhänder für das noch gesperrte Schlichte-Vermögen wurde. Werner Schlichte hat nach dem Krieg enge Verbindungen zur Partei immer geleugnet.

Vortrag im Ratssaal

Am Dienstag, 5. Februar, ist Dr. Jürgen Büschenfeld zu einem Vortrags- und Diskussionsabend im Ratssaal. Beginn ist 20 Uhr.