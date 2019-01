Steinhagen-Brockhagen (WB/vh). Am Geldautomaten weist ein handgeschriebenes Pappschild darauf hin: »Vorsicht, frisch gestrichen!« Die Bankfiliale an der Harsewinkeler Straße 2 in Brockhagen verändert gerade im Innenraum ihr Gesicht. Außen hat sie das schon – in Form neuer Beschriftung.

Wo bislang die Volksbank ihre Filiale betrieben hatte, zeigen jetzt die beiden neu angebrachten Schriftzüge von Sparkasse und Volksbank: In diesen Räumen sind nun beide Institute gemeinsam vertreten. Schon Ende 2018 wandelten sowohl die Volksbank als auch die bisher auf der gegenüberliegenden Straßenseite vertretene Sparkasse ihre personell besetzten Geschäftsstellen in Selbstbedienungs-Standorte um. Die Berater wechselten in andere Steinhagener Geschäftsstellen.

1300 Unterschriften für Erhalt des Standorts gesammelt

Am heutigen Donnerstag wollen die beiden Institute nun die restliche Technik umrüsten. Seit Jahresbeginn betrieben sie vorübergehend eigene SB-Standorte in den alten Geschäftsstellen, nun ist alles unter einem Dach. Von Freitag, 1. Februar, an können die Kunden von Volksbank und Sparkasse an der Harsewinkeler Straße jeweils die gewohnten SB-Geräte ihrer Bank nutzen: Damit sind hier zwei Terminals für Überweisungen und zwei Kontoauszugsdrucker aufgestellt. »Das erfordert die getrennt zu installierende Technik mit jeweils eigenen Datenleitungen beider Institute«, erklärt Heidi Kirsch von der Kreissparkasse. Den Geldautomaten werden beide Banken dagegen gemeinsam betreiben.

In dieser Form soll der SB-Standort in Brockhagen erst einmal zwei Jahre lang bestehen bleiben. Geöffnet ist er täglich von 5 bis 23 Uhr.

Dass der SB-Standort in dieser Form überhaupt zustande kommt, ist dem Einsatz zahlreicher Brockhagener und weiterer Engagierter zu verdanken: Etwa 1300 Unterschriften hatten sie gesammelt, um zumindest SB-Automaten im Ortsteil zu behalten.