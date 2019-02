Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Die Neugestaltung des Pflasters im Ortskern wird fortgesetzt. Konkret geht es um Flächen an der Brinkstraße, an den Durchgängen zum Kirchplatz und am südlichen Kirchplatz. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am Mittwochabend einstimmig den Planungen zu; Thomas Goldbeck von der Ingenieurgesellschaft »plan.b« hatte die im vergangenen Oktober vorgestellten Pläne überarbeitet.