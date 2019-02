Von Malte Krammenschneider

Steinhagen (WB). Um seine Abi-Kasse aufzubessern hat der diesjährige Abiturjahrgang des Steinhagener Gymnasiums am Freitagabend einen Poetry-Slam veranstaltet. Rund 140 Zuhörer kamen dabei in den Genuss von komischen, traurigen und vor allem zum Nachdenken anregenden Texten, mit denen die Schüler bewiesen, welch großes literarisches Talent in ihnen schlummert.