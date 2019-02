Man darf also gespannt sein, was Annemarie Stoltenberg bei ihrem »Bücherfrühling 2019« aus dem Koffer holt. Am Freitag, 15. März, ist sie zu Gast in Steinhagen. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung mit ihr im Ratssaal. Karten dafür sollte man sich am besten im Vorverkauf sichern, denn die beiden bisherigen Gastspiele von Annemarie Stoltenberg in Steinhagen waren stets gut besucht. Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Gemeindebibliothek.

Bibliotheken verstehen sich zunehmend als Aufenthaltsorte

Die Stoltenbergsche Bücherschau ist eingebettet in die bundesweite Aktion »Nacht der Bibliotheken«, deren Motto diesmal lautet: »Mach es!« Das zielt vor allem darauf ab, dass sich Bibliotheken zunehmend über ihren ureigensten Zweck, die Ausleihe von Büchern und Medien, hinaus als Aufenthaltsorte verstehen, die mit 3-D-Drucker-Workshops und Makerspaces, den Tüftler-Treffs, und Robotik-Ecken auch neues Publikum ansprechen. »Soweit sind wir in Steinhagen nicht«, sagt Manuela Heinig. »Mach es!« heiße in Steinhagen: »Lies mal wieder ein Buch!«

Und genau das werden die Literaturfreunde mit Annemarie Stoltenberg am 15. März auch tun. Buchhändlerin Susanne Lechtermann baut dazu einen Büchertisch auf. Der März ist schließlich ohnehin der Büchermonat: Ein paar Tage später, vom 21. bis 24. März, ist Leipziger Buchmesse.