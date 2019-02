Auf einer Hofstelle in Amshausen brachen die beiden Täter diesen Brauereiwagen auf. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen-Amshausen (WB). Diebstahl in besonders schwerem Fall, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch: Die Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten wogen schwer. Am 6. Februar 2018 hatten sie einen als Materiallager genutzten Getränkewagen auf einem Amshausener Gehöft aufgebrochen. Dafür mussten sich ein 16-Jähriger und sein 30-jähriger Bekannter am Montag vor dem Haller Amtsgericht verantworten.