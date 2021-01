Kampf ums beste Outfit

Gerade noch hatte ihr Ehemann David seine Schnelligkeit als Sieger bei »Catch! Die deutsche Meisterschaft im Fangen« eindrucksvoll bewiesen, da steht für die Odonkors schon das nächste TV-Format an: Diesmal steht Ehefrau Suzan im Rampenlicht. Sie tritt in der neuen Folge von »Promi Shopping Queen« gegen Schauspielerin Mirja du Mont und Moderatorin Jennifer Knäble an. Ausgestrahlt wird das Ganze am Ostersonntag um 20.15 Uhr auf VOX.

Mit Transparenz zum aufregenden Look

Konzept der Sendung: Ausgestattet mit 500 Euro hat jede Teilnehmerin vier Stunden Zeit, in einer bestimmten Stadt auf Mode-Einkaufstour zu gehen – nach einem vorgegebenen Motto. Diesmal stellte Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer die Aufgabe: »Fashion mit Durchblick – kombiniere transparente Stoffe zu einem aufregenden Look«. Während jeden Tag eine andere Teilnehmerin bei ihrer »Modetour gegen die Uhr« gefilmt wird, dürfen sich in deren Wohnung die Konkurrentinnen umsehen. Kretschmer bewertet die Teilnehmerinnen am Ende.

Herausforderung: Kleidergröße XS

Als TV-Sender VOX sie fragte, habe sie nicht lange gezögert«, sagt Suzan Odonkor im WB-Gespräch. »Jede Frau, die ich kenne, würde sofort bei ›Shopping Queen‹ mitmachen!« 2018 ging es in Düsseldorf auf Einkaufstour. »Da ist die Auswahl einfach größer für mich, denn als sehr zierliche Person finde ich nur schwer etwas, das mir passt. Das muss schon XS-Format haben – neben dem Zeitlimit eine weitere Herausforderung«, berichtet die Steinhagenerin. »Noch eine Herausforderung« sei die Begleitung durch Ehemann David gewesen: »Privat kaufen wir selten gemeinsam ein, denn da muss bei ihm alles ruckzuck gehen.« Der wiederum rechtfertigt sich: »Wenn man sowas wie ›Shopping Queen‹ annimmt, muss man auch Gas geben und die meisten Punkte holen!«

Blick in die Kleiderschränke

Bei den weiteren Dreharbeiten in Berlin folgte der bei vielen Zuschauern beliebte Blick in die Kleiderschränke der Teilnehmerinnen. Auch wenn sie vor der Kamera Konkurrentinnen waren – mit ihren Mitstreiterinnen hatte Suzan Odonkor jede Menge Spaß: »Mirja kenne ich aus ›Dance, dance, dance‹, Jennifer traf ich beim Frühstücksfernsehen.« Guido Maria Kretschmers abschließendes Urteil kennt selbst Suzan Odonkor noch nicht. »Ich bin sehr gespannt...« Wer zur »Promi Shopping Queen« gekürt wird, erleben die Zuschauer am Ostersonntag.

Tanzen, backen, fangen: Die Odonkors im TV

Erfahrung vor TV-Kameras haben David und Suzan Odonkor mittlerweile reichlich. Der Ex-Profifußballer spielte 2015 beim »TV total Eisfußball-Pokal« für seinen früheren Verein Borussia Dortmund. Im selben Jahr gewann er »Promi Big Brother«. Erneut sportlich wurde es für David Odonkor 2016 bei »Ninja Warrior Germany«, 2017 ging er im »Team Fußball« ins »Duell der Stars – die Sat.1 Promiarena«. Auch seine Konditorkünste bewies der gebürtige Bünder 2017 in »Das große Backen«. Mit Ehefrau Suzan wagte er sich im Herbst 2017 bei »Dance, dance, dance« aufs Parkett, es folgten 2018 »Die ProSieben Wintergames«. Und gerade erst siegte er in »Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen«. Suzan Odonkor kündigte an, ihr Mann und Tochter Adriana seien demnächst wieder in »Comeback oder weg« zu sehen. Dort werden in Vergessenheit geratene Alltagsgegenstände bewertet.