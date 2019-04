Steinhagen (WB/anb). Die größte Hürde bei der Europawahl am 26. Mai haben die Wähler in der Wahlkabine zu nehmen: Denn der Stimmzettel ist knapp einen Meter lang und umfasst 40 Parteien, 16 mehr als beim letzten Mal 2015.

Steinhagens Ordnungsamtsleiterin Ellen Strothenke spricht deshalb auch von einer »Tapete« – und die will erst einmal richtig zusammengefaltet sein, so dass auch das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt, wenn man den Zettel in die Urne wirft, und nicht irgendwo ein Kreuzchen aufblitzt, weil die Schriftseite nach außen zeigt.

Doch Ordnungsamtsmitarbeiter Angel Dabarca Janeiro hat inzwischen den Kniff raus und rät: »Wenn man bei Nummer 23 knickt, ergibt sich der Rest von selbst.«

Briefwahl auch ohne Wahlbenachrichtigung beantragen

Das können die Briefwähler jetzt schon ausprobieren. Denn das Briefwahllokal im Sitzungszimmer im ersten Obergeschoss im Rathaus ist jetzt geöffnet, obwohl die Wahlbenachrichtigungen noch nicht bei den Bürgern angekommen sind. Der Besuch ist deshalb verhalten. »Dabei reicht es auch, nur mit dem Personalausweis die Briefwahl zu beantragen«, sagt Ellen Strothenke. Bis zum 24. Mai 18 Uhr bleibt das Briefwahlbüro geöffnet, und alle Umschläge, die bis zum 26. Mai 18 Uhr im Rathaus vorliegen, zählen auch mit.

Den Wahltermin am 26. Mai hält Ellen Strothenke wegen der beginnenden Urlaubszeit nicht für glücklich. Eine entsprechend hohe Briefwahlbeteiligung erwartet sie. Die Tendenz ist ohnehin steigend. 16.094 Wahlberechtigte sind jetzt aufgerufen: Alle deutschen oder EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten in Steinhagen wohnen, dürfen ihr Kreuzchen machen – eines wohlgemerkt, denn es gibt nur Listenwahl. 30 EU-Bürger stehen im Steinhagener Wählerverzeichnis. Sie müssen einmalig ihre Aufnahme beantragen.

Es werden immer mehr Briefwähler

Wegen der zu erwartenden Briefwahlflut hat Ellen Strothenke einen dritten Briefwahlvorstand eingerichtet. Sie erwartet wegen der Diskussionen um die EU, wegen umstrittener Entscheidungen wie zuletzt zum Urheberrecht und nicht zuletzt wegen Themen wie Brexit und Klimaschutz eine hohe Beteiligung, obwohl– anders als 2014, als es auch um den Gemeinderat ging – keine andere Wahl damit verbunden ist. Bei 59 Prozent lag die Wahlbeteiligung damals, 2009 waren es nur 47,3 Prozent.

Indes werden weiterhin Wahlhelfer gesucht. Melden können sich Interessierte bei Angel Dabarca Janeiro unter 05204/997117.