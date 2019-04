Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Wie kommt es, dass der analoge Tonträger wieder so aufdreht? Knut Weltlich spricht von der Renaissance eines abgeschriebenen Mediums, einer »Nostalgiewelle« – und diese erfasst nicht nur diejenigen, die zeitlebens das Vinyl schon haben laufen lassen, sondern insbesondere eine Generation, die MP3 auf den Ohren hat und sich ihre Musik aus dem Internet zieht: die Jugend.

Die Erotik des Knisterns

Vielleicht ist es die »Erotik des Knisterns«, wie Weltlich vermutet. Denn eine Platte rauscht und knackt, wenn man den Tonarm auflegt. Sie lebt offenbar – anders als die an Nebengeräuschen sterile CD. Und mancher schwört sogar, dass die gute alte Platte auch besser klingt als ihre Nachfolgerin. Irrtum, sagt Knut Weltlich und nennt Zahlen: Der Dynamikumfang einer Schallplatte erreicht nur 40 dB, der einer CD 80, die somit viel lauter ist; der Frequenzbereich liegt bei der Platte bei bis zu 12,4 Kilohertz, bei der CD bis 20. Aber wer es nun unbedingt knistern hören will – auch das gibt es auf CD laut Weltlich.

Entschleunigtes Hören

Vielleicht ist es auch das entschleunigte Hören, das die Platte so attraktiv macht: »Man geht in einen Plattenladen und sucht in großen Ständern seine Platte aus.« Das ist natürlich ein anderer Genuss als ihn moderne Musikmedien erlauben... »An die erste Platte erinnert man sich, an die erste MP3 nicht«, sagt Knut Weltlich.

Vinyl-Schätze hüten

Indes: Während man die MP3 nach Belieben hochladen und auch wieder löschen kann, sollte man seine Vinyl-Schätze hüten. Das fängt an mit der richtigen Lagerung. Knut Weltlich rät dazu, sie aufrecht stehend aufzubewahren. Vor dem Auflegen auf den Plattenspieler sollte man sich die Hände waschen, damit sie fettfrei sind. Und auch für die Platte selbst ist die regelmäßige Reinigung ganz wichtig: mit der Bürste, nicht mit dem Tuch. So entstaubt man die Platte und minimiert elektrostatische Aufladung. Während die Bürste in die Rillen hineinreicht, wischt man mit dem Tuch nur darüber.

Von Müttern und Vätern

Apropos Rillen: Auch einen Ausflug in die Welt der Plattenherstellung unternahm der Tonmeister mit seinen Zuhörern – zu »Mutter« und »Vater«, sprich: zu den Matrizen, die als Stempel gebraucht werden, um die Platten zu pressen. Seit 1948 gibt es Vinyl – ein Meilenstein, wie Knut Weltlich sagt. Einen absoluten Boom, den die Firma Bertelsmann kaum befriedigen konnte, erlebte sie, als der junge Heintje 1967 mit seinem Schlager »Mama« die Herzen eroberte. Und auch an Befremdliches aus seinem Berufsleben erinnerte sich Weltlich: »Im August haben wir in den Tonstudios schon die Weihnachtslieder produziert.«

Platten digitalisieren: Was ist zu beachten?

Im kleinen mobilen Tonstudio Knut Weltlichs mit Studioplattenspieler und Röhrenverstärker endete der Ausflug in die Welt der Schallplatten: So machte er am Stereo-Oszilloskop die Phasenlage des Tons im Raum sichtbar. Und er beantwortete dabei auch eine Frage, die alle anwesenden Platten-Freunde umtrieb: Wie kann man seine Vinyl-Schätze digitalisieren? Dazu braucht es laut Weltlich einen sehr guten Plattenspieler und einen Wandler, der aus analogen, digitale Töne macht.

Am Dienstag, 11. Juni, 19 Uhr wiederholt Knut Weltlich seinen Vortrag im Schloss in Werther.