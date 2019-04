Steinhagen (WB/anb). Der Steinhagener Edeka hat es vorgemacht, der Combi ist nachgezogen: Äpfel und Tomaten, Birnen und Champignons müssen die Kunden nicht mehr in den dünnen Plastiktüten abwiegen, beide Märkte bieten ihnen dafür Stoffnetze an – einmal erworben, immer wieder verwendbar. Eine praktische Idee, wie sich Abfall vermeiden lässt, die bei der Steinhagener Kundschaft nach Auskunft der Märkte gut angenommen wird.

Das Gemüsenetz war ein Tipp, den Anke Ulonska vom Steinhagener Umweltmanagement Donnerstagnachmittag den Wochenmarkt-Besuchern mit auf den Weg gab. Die Gemeinde hatte unter dem Stichwort »Abfallvermeiden durch regionalen Einkauf« einen Infostand aufgebaut. Für regionale Produkte von regionalen Anbietern ist Steinhagens Wochenmarkt ein Paradebeispiel. Für ihre Einkäufe dort – wie auch woanders – schenkten die Umweltmanagerinnen den Marktbesuchern einen Leinenbeutel.

Hemmschwelle an der Fleischtheke

Doch noch einmal zurück in den Supermarkt. »Während die Obst- und Gemüsenetze gut angenommen werden, ist der Fleisch- und Käseeinkauf mit eigenen Behältnissen erst im Kommen. Offenbar gibt es da eine Hemmschwelle, mit der Tupperdose an die Fleischtheke zu gehen«, sagt Anke Ulonska. Aber Combi wie Edeka bieten es ausdrücklich an: Schinken und Steak, Gouda und Frischkäse kann man sich in eigene Behältnisse verpacken lassen.

Aus hygienischen Gründen werden diese auf einem Tablett über die Theke gereicht, Und auch der Deckel und das Etikett sind anschließend vom Kunden selbst anzubringen. Damit alles hygienisch bleibt, werden nur gereinigte Behältnisse befüllt, auch kann kein Kunde darauf pochen, dass seine eigene Box befüllt wird.

»Die Verbrauchermärkte unterliegen strengen Vorschriften im Lebensmittelbereich. Sie sagen selbst, dass sie am liebsten noch viel mehr machen wollen«, so Anke Ulonska. Indes: Wer auch lose Nudeln, Linsen und Müsli haben möchte, der kann am Bielefelder Siegfriedsplatz in den »Unverpackt«-Laden gehen und seine eigenen Boxen oder Gläser befüllen.

Seife, Zahnputztabletten und mehr

Anke Ulonska hatte auch ganz »innovative Vorschläge«, wie sie sagte: Shampoo in Form von Seife, Zahnputztabletten aus dem Glas und Trinkhalme aus Glas sind nur drei davon, die laut der Umweltmanagerinnen auch gut funktionieren. Ebenfalls zu empfehlen: Seife statt Duschgel und ein Wachstuch statt Folie, um Salatschüsseln, Käseplaten und ähnliches im Kühlschrank abzudecken.