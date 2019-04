Von Volker Hagemann

Wie auf den meisten ähnlichen Wegen im Außenbereich gibt es entlang der Queller Straße vom Steinhagener Ortsausgang Richtung Quelle keine Beleuchtung oder zumindest nur vereinzelt Laternen. Das sei auch grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, weiß Dirk Dobberkau, der mit seiner Familie direkt an der Brückenrampe der A 33 in Obersteinhagen wohnt.

Dennoch seien in diesem Bereich einige Laternen wünschenswert: »Denn Radfahrer, Rollerfahrer und Freizeitsportler auf Inlineskates bekommen wegen des starken Gefälles ganz schön Speed. Und an den Enden der Brückenrampen liegen mehrere Ein- und Ausfahrten, sowohl private als auch öffentliche Straßen«, argumentiert Dobberkau. »Die Strecke ist im übrigen ein stark frequentierter Schulweg.«

Jeden Tag wieder: unbeleuchtete Radfahrer

Dobberkaus Nachbar Christian Eggert ist Garten- und Landschaftsbauer, seine Zufahrt liegt direkt am Ende der Rampe. »Er und seine Mitarbeiter sind schon äußerst umsichtig und langsam beim Ein- und Ausbiegen«, weiß Dirk Dobberkau. Doch er beobachtet fast täglich leichtsinnige, weil völlig unbeleuchtet fahrende Radfahrer. »Klar müssen die Licht einschalten, doch für die anderen Verkehrsteilnehmer brächten einige Laternen gerade hier zusätzliche Sicherheit«, findet der Ratsherr. Aktuell stehen die letzten vor der Rampe an den Einmündungen Luchsweg und Otterweg.

Völlig neu würden weitere Laternen dazwischen übrigens gar nicht sein: »Bis zum A 33-Bau standen hier noch mehrere, und die Leerrohre für den Stromanschluss sind sogar geblieben«, weiß Dirk Dobberkau. »Wir haben schon in der Bauphase gemerkt, dass es hier künftig stockdunkel sein wird, haben daraufhin vor eineinhalb Jahren bei Gemeinde, Kreis und Straßen NRW angefragt. Bisher ohne Erfolg.«

Rampen zu beleuchten, das reicht der CDU schon

Denn: Der Abschnitt des Fuß- und Radwegs der Autobahnbrücke selbst fällt in die Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW. Bedenken bestehen, weil Laternenteile etwa bei Unfällen auf die Autobahn stürzen könnten. »Es würde ja schon reichen, nur die Rampen besser zu beleuchten, schließlich gibt es doch auch eine Verkehrssicherungspflicht«, hält Dobberkau dagegen. »Es darf doch nicht erst etwas passieren.«

Da die Queller Straße außerorts als Kreisstraße (K 31) eingestuft ist, ist bis zum Beginn der eigentlichen Autobahnbrücke – wo die Zäume installiert sind – der Kreis Gütersloh zuständig. Kreis-Pressesprecher Jan Focken schränkt aber gleichzeitig ein: »Der Kreis ist zwar Straßenbaulastträger für die K 31, Beleuchtung ist allerdings Sache der Kommune. Soweit diese die Installation von Laternen durchführen möchte oder Dritten eine entsprechende Erlaubnis dafür erteilen möchte, werden wir als Straßenbaulastträger durch die Kommune beteiligt«, erklärt Focken. »Wir prüfen dann die Belange, die in den Rahmen unserer Zuständigkeit fallen. Dazu gehört insbesondere die Gestaltung der Anlagen.«

CDU stellt Antrag

Jan Focken nennt einen weiteren entscheidenden Aspekt: »Beleuchtung im Außenbereich kann sich unter Umständen auch auf die Tierwelt auswirken.« Naturschutzverbände schlagen daher generell Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Lampen als sinnvollere Alternative vor; die zögen immerhin weniger Insekten an.

Die Steinhagener CDU-Fraktion will den Wunsch nach zusätzlicher Beleuchtung des Fuß- und Radwegs jetzt als Antrag in den Ordnungs- und Umweltausschuss einbringen; er kommt am Donnerstag, 16. Mai, zusammen. Dirk Dobberkau plädiert dringend für eine positive Entscheidung. »Denn allein durch die geplante Kindertagesstätte an der Queller Straße dürfte der Fuß- und Radweg künftig noch stärker frequentiert werden.«