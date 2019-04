Unter dem Motto »Da staunst du« tauchten die Kinder in die Welt der so bekannten Wunder-Jesu ein. Drei Tage lang wurde der Nachwuchs dafür in drei altersgerechte Gruppen aufgeteilt, in denen er sich mit den drei Bibel-Geschichten auseinandersetzte. Und das auf äußerst kreative Weise, denn einige der insgesamt 42 ehrenamtlichen Helfer im Alter von 12 bis 75 Jahren traten nicht nur mit musikalischen Beiträgen auf, sondern zeigten die besagten Wunder auch als Theaterszenen.

Simon Wolter mit dem »Wunderometer« unterwegs

Mittendrin war dabei stets der katholische Gemeindereferent Simon Wolter, der sich als Prof. Dr. Dr. Fridolin mit seinem »Wunderometer« der Wunder-Forschung verschrieben hat. Er trat vorwiegend im Plenum auf und versuchte den Heranwachsenden zu vermitteln, inwiefern die Wunder Jesu auf das Hier und Jetzt übertragen werden können und was sie uns sagen sollen. »Die Kinder sollen einen wertschätzenden Blick für das Leben entwickeln. Sie sollen selbst das Wunder sein«, so Wolter. Zwischendurch gab es Zeit zur freien Gestaltung, die für eine Partie Fußball, Seilspringen oder sonstige Aktivitäten genutzt wurde.

Sonntag Abschlussgottesdienst

»Es herrscht eine super-schöne Atmosphäre. Die Kinderbibeltage gehören zu den Veranstaltungen im Jahr, die ich auf keinen Fall missen möchte«, sagte Mitorganisatorin Annette Petrick von der Evangelischen Gemeinde, die davon berichtet, dass viele der Teilnehmer traditionell in ein paar Jahren als Mitarbeiter wieder dabei sind.

Der große Abschlussgottesdienst mit Pfarrerin Petra Isringhausen, zu dem alle Freunde und Familienangehörige eingeladen sind, ist an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Dorfkirche. Anschließend sind alle Besucher ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu kostenfreien Hot Dogs und Getränken eingeladen. »Dann können wir die Kinderbibeltage noch einmal Revue passieren lassen«, so Wolter.