So wie es die Woerdener Straße in Steinhagen gibt, hat die Partnerstadt einen Steinhagense Weg, an dem am 15. Juni auch die Stadtrundfahrt vorbeiführt: Petra Holländer und Gerhard Goldbecker mit dem Straßenschild. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Steinhagener reisen offenbar gerne in ihre niederländische Partnerstadt Woerden: Knapp 1700 sind in den vergangenen 21 Jahren mit der Gemeinde in Woerden gewesen. 80 weitere könnten bei der nächsten, der 22. Bürgerfahrt am Samstag, 15. Juni, dazu kommen.

Wer mitfahren möchte, der kann sich ab sofort bei Partnerschaftsbeauftragter Petra Holländer im Rathaus unter (der neuen Telefonnummer) 05204/997-184 anmelden. Der Reisepreis beträgt 45 Euro für die Busfahrt und den Mittagsimbiss.

Gespannt auf das neue Woerdener Rathaus

In zwei Reisebussen werden sich die Steinhagener am 15. Juni um 6 Uhr vom ZOB Steinhagen und um 6.10 Uhr von der Brockhagener Kirche aus auf den Weg in die Niederlande machen. Reiseleiter sind – wie üblich – Bürgermeister Klaus Besser und Gerhard Goldbecker, stellvertretender Bürgermeister. Mit einer Pause an der niederländischen Raststätte Holten ist die Ankunft in Woerden gegen 10 Uhr geplant. Ganz gespannt ist Petra Holländer schon auf das neue Rathaus: »Das Stadhuis, das wir bisher kennen, ist entkernt und verkleinert worden, weil viele Mitarbeiter in Homeoffice arbeiten«, sagt sie. Zudem ist das neue Rathaus klimaneutral.

Besuch in der Käserei und Bummeln in der Innenstadt

An ein Kopje Coffie und die Begrüßung durch Bürgermeister Victor Molkenboer schließt sich eine Stadtrundfahrt in die Außenbereiche und die eingemeindeten Dörfer Kamerik und Hamelen sowie der Besuch der Bauernkäserei de Groot im Ortsteil Zegveld an. Dort erfahren die Steinhagener, wie der Gouda, für den die de Groots unlängst eine landesweite Auszeichnung erhalten haben, hergestellt wird – und sie können Käse erwerben. Stets ein Höhepunkt der ganzen Woerden-Fahrt. »Wenn wir dort wieder starten, ist der Bus immer viel schwerer«, scherzt Gerhard Goldbecker über die vielen Einkäufe.

Apropos: Auch in der Woerdener Innenstadt kann man nachmittags noch shoppen. Doch zuvor gibt es einen Imbiss mit Suppe und Brötchen in der Rathaus-Kantine und optional einen Rundgang zu Woerdens Wahrzeichen: dem Rathaus von 1600, der katholischen Bonaventurakerk, der protestantischen Petrikerk und der Windmühle »Windhond«. Beim anschließenden Stadtbummel werden die Besucher von Gesang begleitet, denn in Woerden ist an diesem Tag ein Wettbewerb der Shantychöre mit mehreren Bühnen in der ganzen Stadt. Auch das Hafenfest wird gefeiert. Gegen 18 Uhr startet der Bus zur Rückfahrt.