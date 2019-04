Von Eische Loose

Steinhagen (WB). Die 100-jährige Existenz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Steinhagen hat einige dunkle Lücken. Doch die Arbeit, die der Verein seither in der Gemeinde leistet, ist mindestens seit 1975 vorbildlich, wichtig und zum Wohle der Menschen ausgerichtet.

Das wurde in der Feierstunde im Rathaus überdeutlich. Im Jahr 1919 war der erste Weltkrieg gerade zu Ende. Die Bevölkerung war arm und arbeitslos. Der Kaiser war gegangen und die Demokratie der Weimarer Republik steckte in den Kinderschuhen. Die Zeit und ihre Menschen schwankten zwischen Not und Bedürftigkeit, wie erster AWO-Vorsitzender Dietmar Moritz festhielt, sowie Umbruch und Aufbruch, wie es Bürgermeister Klaus Besser nannte. Allesamt war es für Marie Juchacz Grund genug, einen Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD der Nationalversammlung zu gründen.

Archivbestände sind verschollen

Diese allgemeinen Anfänge muss es auch in Steinhagen gegeben haben. Doch sind leider alle Aufzeichnungen nur mündlich. Akten und Archivbestände sind verschollen, bis Willi Radtke im Jahr 1946 einen AWO-Ortsverein wieder begründet. Belegbar aktiv wird ein erneut neu gegründeter Verein jedoch erst ab dem 22. November 1975, wie Klaus Besser erzählte.

Als eines der damals 36 Gründungsmitglieder erinnerte sich Bernd Beckmann, wie sich schnell »Neigungsgruppen« bilden. Er selbst leitet die AWO bis 2005 und begleitete mit ihr seit 1977 auch den Steinhagener Weihnachtsmarkt. Insgesamt 42 Mal setzte sich die AWO hier ein. Dabei wuchs der Verein rasch an, bis er seine heutige Mitgliederzahl von 135 erreicht, wie seine Nachfolgerin Ursula Bolte berichtete. Sie betonte besonders die menschliche Nähe, die sonst kaum ein Verein bieten könnte. Dazu käme ein sehr aktives Bewusstsein, dass nicht nur fit halte, wie Elfriede (Friedchen) Justus mit 95 Jahren als ältestes Mitglied beweise, sondern das auch Vorreiter geschaffen habe. »Einige jetzt auch kirchliche und gemeindliche Institutionen gab es zuerst bei der AWO,« sagte sie mit Stolz und meinte, »Steinhagen hätte sonst eine große Lücke im Gemeinwesen.«

Kita-Leiterin verschenkt Glückssteine

Schließlich sei es auch eine menschliche Verpflichtung, anderen zu helfen, sagte Jürgen Jentsch vom Kreisverein der AWO in seiner Gastrede. Er gehörte zu den unangemeldeten Jubilaren, wie auch Anne-Rose Warning, die für die Kyffhäuser-Kameradschaft sprach, Pastorin Kirsten Schumann, SPD-Vorsitzender Heiko Hartleif und Hanna Krämer. Letztere ist die Leiterin der ältesten AWO-Kita an der Rostocker Straße, die 1978 gegründet worden ist. Sie verteilte Glückssteine an die rund 90 Anwesenden, die Andreas Kauer auf dem Piano durch die Feststunde geleitete. Alle Redner wunderten sich darüber, dass die AWO nicht kräftig zulegt. Immerhin werden die Deutschen immer älter, außerdem kümmert sich die AWO vor allem um die Menschen an den Rändern, die Alten und die Jungen. Dabei sei die AWO stets unparteiisch, aber niemals unpolitisch, hielt Ursula Bolte fest und suchte, wie alle anderen schließlich das Gespräch mit den oft gut bekannten Besuchern.