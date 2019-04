Die Sonnenenergie nutzen, das tut man auch in Steinhagen schon seit Jahren. Die Ausbeute ist mit 523 Anlagen mit neun Megawatt-Peak (MWp) schon gut, die Gemeindewerke sind zudem an einer Anlage beteiligt, die später drei MWp erzeugt. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Gemeinde Steinhagen und ihre niederländische Partnerstadt Woerden arbeiten an der Energiewende – und zwar nicht mehr nur alleine und in binationaler Kooperation, sondern in multinationalem Kreis. Denn beide sind Teil eines zwar kleinen, aber exklusiven Projekts mit nur zehn Teilnehmern.

»Energiewende Partnerstadt« heißt dieses von der Berliner Agentur für erneuerbare Energien e.V. ausgelobte und vom Bundesaußenministerium, vom Städte- und Gemeindebund sowie vom VKU, dem Verband Kommunaler Unternehmen, unterstützte Projekt. Nur fünf deutsche Kommunen dürfen teilnehmen mit ihrer jeweiligen europäischen Partnerstadt. »Woerden ist die einzige Stadt aus den Niederlanden, die dabei ist, Steinhagen die einzige Kommune aus NRW«, sagt Bürgermeister Klaus Besser. Die anderen sind das oberbayrische Pfaffenhofen, Marburg-Biedenkopf und Alheim in Hessen sowie Braunsbedra in Sachsen-Anhalt. Ihre Partnerstädte sind in Polen, Griechenland und Irland (zweimal).

Über den eigenen Tellerrand schauen

Das Ziel: Über den eigenen Tellerrand hinausschauen und sehen, wie andere Kommunen an der Energiewende arbeiten. Abgucken ist erlaubt – oder auch erwünscht. Denn: »Klimaschutz und Energiewende machen nicht Halt an Landesgrenzen, müssen aber auf kommunaler Ebene umgesetzt werden«, so Bürgermeister Klaus Besser. Steinhagen hatte sich beworben – und wurde ausgewählt. Vier Vertreter dürfen zur Kickoff-Veranstaltung am 28. und 29. Mai nach Berlin reisen: Klaus Besser selbst, Klimaschutzmanagerin Anna Zühlke, Umweltmanagerin Gabriele Siepen und Sascha Drewel, Prokurist der Gemeindewerke. Aus Woerden kommen Bürgermeister Victor Molkenboer mit einer ausschließlich mit der Energiewende befassten Mitarbeiterin sowie zwei weiteren Delegierten.

Dann werden zunächst der Stand der Kommunen abgeglichen und die Unterschiede herausgearbeitet. »In Pfaffenhofen machen sie tolle Projekte zum Verkehr, geben Zuschüsse für die Anschaffung von E-Bikes und haben einen kostenlosen Bürgerbus«, weiß Besser.

Steinhagen muss sich nicht verstecken

Aber Steinhagen brauche sich nicht zu verstecken, so Besser und verweist auf Projekte wie die Klimasiedlung am Hilterweg, die nunmehr dauerhafte Stelle im Klimaschutzmanagement, das kostenlose Schulwegticket, das vergünstigte Anruf-Sammel-Taxi, die Beteiligung der Gemeindewerke an Unternehmen, die in regenerativen Energien tätig sind, und und und. So radikal wie Woerden aber kann Steinhagen nicht vorgehen – »schon rechtlich nicht«, so Besser.

Denn Woerden nimmt demnächst ein komplettes Wohngebiet vom Erdgasnetz und zwingt die Hauseigentümer, auf erneuerbare Energien wie Erd- und Luftwärme umzustellen. Was die beiden Partnerstädte jeweils tun, besprechen sie in einem offenen Workshop, zu dem alle interessierten Bürger eingeladen sind, am 11. Oktober in Woerden und im Mai 2020 in Steinhagen, bevor im Herbst 2020 der Abschluss in Berlin erfolgt.

Kommentar

Klimaschutz kennt keine Grenzen: Ein Satz, der lapidar sein kann, den man aber auch mit Anspruch formulieren kann – und sollte. Denn wenn Steinhagen und Woerden schon die Chance haben, bei einem so prestigeträchtigen Projekt mitzumachen, dann sollte am Ende auch ein Resultat stehen, das die Kommunen nachhaltig weiterbringt. Durch die ausschließlich inhaltsbezogene Arbeit beim alljährlichen Treffen der Gemeinderäte sind die beiden Kommunen einen solchen Austausch zu den unterschiedlichsten Themen bereits gewohnt. Bisher blieb es aber dabei, das eigene Tun vorzustellen. Warum nicht auch gemeinsame Projekte anstoßen, indem man zusammen Ideen entwickelt und auch umsetzen? Wieviel effizienter wäre der Blick über den Tellerrand dann für die Energiewende vor Ort? Annemarie Bluhm-Weinhol