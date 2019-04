Das ist in der Branche eher eine Seltenheit. In dieser Zeit hat der 23-Jährige im Hallenbad und im Waldbad alles über Schwimmtechniken, Lebensrettung, Bädertechnik und Wasseraufbereitung gelernt. »Ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe. Vor allem, dass der enorme Druck, den man sich selbst macht, jetzt weg ist«, sagt der Steinhagener mit großem Stolz. »Hinter dem Beruf steckt ja doch deutlich mehr als viele meinen. Es ist nicht nur Schaulaufen am Beckenrand.«

Ausbildung in Rekordzeit und Bestnoten

Julian Feldkord ist bereits der siebte Azubi, der seit 1998 im Hallenbad der Gemeindewerke Steinhagen ausgebildet wurde – der erste jedoch, der seine Lehrzeit um ein halbes Jahr verkürzt und den Abschluss trotzdem mit top Noten geschafft hat. »Unsere Lehrer haben uns immer gewarnt, dass die Durchfallquote beim Verkürzen in der Vergangenheit wohl extrem hoch gewesen sei. Das war für mich jedoch erst recht ein Ansporn.«

Unterstützung fand der Steinhagener bei seinen Kollegen und seinem Ausbilder Ralf Aldenhoff. »Julian hat das Talent, aber auch den nötigen Ehrgeiz mitgebracht, um die Ausbildung auf diesem Niveau abzuschließen. Daher haben wir ihn immer gern unterstützt und freuen uns, ihn als Belohnung nun fest in unser Team übernehmen zu können«, sagt der Badleiter.

DLRG-Schwimmer schafft Praxis spielend

Den Praxisteil der Abschlussprüfung legte Julian Feldkord mit einer glatten Eins ab. Zeitschwimmen, Wiederbelebung, Rettungsschwimmen und andere Pflichtübungen hat er mit Bravour absolviert. Auch seine Lehraufgabe, die Vorbereitung und praktische Durchführung einer kompletten Kursstunde Aquafitness, stellte den 23-Jährigen nicht vor Probleme. »Auf diese Aufgaben konnte man sich mit diszipliniertem Training am besten vorbereiten, da diese Anforderungen allen schon lange bekannt sind. Bei der Theorie ist das immer etwas schwieriger. Da kommt auch vieles auf den Prüfer an und wie er die Fragen verfasst hat«, berichtet Julian Feldkord.

In einem mehrseitigen Fragebogen mussten er und die vier Prüflinge, die ebenfalls verkürzt hatten, beweisen, dass sie sich in der Schwimmbadtechnik genauso gut auskennen wie in der Wundversorgung, dem optimalen Chlorgemisch oder rechtlichen Grundlagen zum Betreiben eines öffentlichen Schwimmbades. Doch auch hier konnte der Steinhagener mit seinem Wissen überzeugen.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Für Julian Feldkord ist es bereits die zweite abgeschlossene Berufsausbildung. Zuvor hatte er den Beruf des Orthopädie-Schuhmachers gelernt. »Mein Herz hing aber einfach nicht an dem Beruf«, so der Steinhagener. »Ich schwimme, seitdem ich klein war. Im Hallenbad zu arbeiten, bedeutet für mich daher, das Hobby zum Beruf zu machen.« Es vergeht nur selten ein Tag, an dem er nicht in einem Schwimmbad ist. Denn neben seiner Tätigkeit im Steinhagener Hallenbad oder dem Waldbad ist der 23-Jährige noch im Schwimmclub Steinhagen-Amshausen und in der DLRG aktiv. Was ihm am Beruf jedoch am meisten gefällt: »Wenn ein fünfjähriges Kind das Schwimmabzeichen bestanden hat und du weißt, dass du ihm alles beigebracht hast«, sagt Julian Feldkord. »Das ist ein richtig schönes Gefühl.«

Nach der abgeschlossenen Prüfung heißt es für den frischgebackenen Gesellen jetzt erst einmal, weitere wichtige Praxiserfahrung zu sammeln. Allein mit der abgeschlossenen Ausbildung gibt sich Julian Feldkord aber noch nicht zufrieden. »Ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann den Ausbilderschein zu machen und die Meisterschule zu absolvieren. Aber das kommt alles mit der Zeit.«