Etwa 30 Meter ist die Radfahrerin mit ihrem Rad vom Lkw in die Auffahrt mitgeschleift worden. Foto: Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag auf dem Geh-Radweg an der Bielefelder Straße von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 15.20 Uhr war die Frau mit ihrem Rad in Richtung Steinhagen Ortsmitte unterwegs. Ein Lkw-Fahrer (64) aus Bochum wollte mit seinem Sattelzug mit Auflieger auf die Autobahn in Richtung Bielefeld-Paderborn einbiegen. Laut übereinstimmender Zeugenaussage zeigte der Rechtsabbiegerpfeil grün. Dennoch wurde die Radfahrerin vom Lkw erfasst und mit ihrem Rad noch etwa 30 Meter weit in die Auffahrt mitgeschleift.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bielefeld-Mitte gebracht. Zum Sachschaden gab es noch keine Angaben. Die Auffahrt zur A33 in Richtung Bielefeld-Paderborn war zwei Stunden lang gesperrt. Auf der Bielefelder Straße staute sich der Verkehr, der nur zäh an der Unfallstelle vorbeifloss.