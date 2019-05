Von Sara Mattana

So auch Goldschmied Marc Sonnenberg. Er ist zum ersten Mal seit vier Jahren wieder mit dabei und freut sich darüber, seinen Schmuck aus einer neuen Perspektive zeigen zu können. »Ich fertige Schmuckstücke an und lasse mir dabei zuschauen. Es kommen auch Leute vorbei, die sich sonst vielleicht nicht rein trauen«, sagt Marc Sonnenberg, der seit etwa einem Jahr sein Geschäft an der Bahnhofstraße betreibt. Das Besondere daran: Bei ihm landen nur Unikate in den Vitrinen. »Ich kaufe keinen Schmuck ein, bei mir ist alles von Hand gearbeitet und die Kunden können ihre Wünsche und Ideen einbringen«, sagt Marc Sonnenberger. Eine besonders gute Gelegenheit dazu sollen die Kunden anlässlich seines anstehenden Jubiläums bekommen. Dies möchte der Goldschmied nämlich mit einem Steinhagen-Ring feiern: »Die Leute können Motive und Bilder vorschlagen, die sie mit Steinhagen verbinden. Einige davon werden dann auf einem Ring zu sehen sein.«

Gemisch aus Kleber, Farbe und Steinmehl

Auch wenige Meter weiter ging es am Wochenende künstlerisch zu. Die Künstlerwerkstatt »creARTiv« hat sich im SPD-Büro am Kirchplatz eingerichtet und zeigt den Besuchern eine Technik, die die 16 Mitglieder kürzlich für sich entdeckt haben. Powertex nennt sich die Methode, bei der ein Gemisch aus Kleber und Farbe mit Steinmehl vermengt wird. Daraus lassen die Steinhagener rund um Renate Runge kleine Skulpturen im Stil von Alberto Giacometti entstehen. »Man kommt hier mit vielen Leuten ins Gespräch und das gibt einem immer wieder ein bisschen Auftrieb«, sagt Mitglied Renate Runge. Neben den Skulpturen stellt die Gruppe auch zahlreiche Bilder und Installationen aus Sandstein aus. »Wir lassen uns von vielen Dingen inspirieren und sind auch schon zusammen nach Bremen oder Holland gefahren, um Ausstellungen zu besuchen«, erzählt Annelore Kleyer.

Weit gereist ist auch das Material von Ewa Dworatzek. Im Heimathaus zeigt sie Holzkunstwerke. »Das sind alles Fundstücke – teils aus dem Teutoburger Wald, teils aus Österreich«, sagt Ewa Dworatzek, die schon zum zweiten Mal bei den Offenen Ateliers dabei ist. »Diese Veranstaltung ist eine tolle Motivation, man muss die Sachen aussuchen und auf einen Termin zuarbeiten.« Gemeinsam mit ihr zeigt Gerlinde Wehmeier ihre Bilder im Heimathaus: »Ich male informell. Dabei lasse ich mich von allem inspirieren, denn es geht um eine künstlerische Umwandlung des Gesehenen in meiner Umwelt.« So zieren zahlreiche bunte Acrylgemälde die Wände – denn damit arbeitet Gerlinde Wehmeier seit 30 Jahren am liebsten: »Acrylfarbe strahlt und wird schnell trocken. Das ist wichtig, da ich oft etwas übermale. Meine Kunst ist von Überlagerungen, Transparenz und starken Kontrasten bestimmt.«