Steinhagen-Brockhagen (WB/el). Die Verbindung von Musik und Text mag die Märchenerzählerin Jessia Burri besonders. Sie schafft eine besonders dichte Stimmung, in der sich der Inhalt entfaltet wie ein Bild. Zum zweiten Mal überzeugte sie damit 20 Brockhagenerinnen im Kantorhaus.

Noch vor dem ersten Wort schwingt lässig und hypnotisch ein Ton der Klangschalen durch den Raum. Jessica Burri hat mehrere von ihnen aufgebaut, um sich selbst beim Erzählen zu begleiten. Die gebürtige Amerikanerin aus Recklinghausen hat ein ganzes Arsenal an Klaninstrumenten, darunter auch Maiskolben und einen Gong. Am Auffälligsten ist ein Kasten-Hackbrett aus England, der Dulcimer. Mit ihm spielt Jessia Burri Effekte, aber auch glockenklare Melodien. Denn die ausgebildete Sängerin, die einst bei einer Aufführung zum Hildegard-von-Bingen-Jahr ihre Lust am Tonmix entdeckte, setzt auch ihre Stimme ein.

Starke Frauen

So ist beispielsweise das erste Märchen ein doppelter Kehrreim. Er stammt aus Ägypten und sichert den Menschen den Schutz der Göttin Nut zu, die als Mutter von Re, der Sonne, gilt. Mit dem halb gesprochenen, halb gesungenen Vers leitet Jessica Burri ihren Themenkreis zu den »Starken Frauen« ein. Gleichzeitig leitet sie harmonisch auf das erste längere Märchen über.

Es erzählt ebenfalls von der Sonne und einer Göttin und spielt in Japan. Hier heißt die Sonne Amaterasu und versteckt sich zunächst. Erst eine aus sechs riesigen Bögen geknotete Harfe des obersten Gottes lockt sie mit Musik. So gelingt es schließlich durch den Gesang und den Tanz einer Nymphe sie hervor zu locken und das Dunkel zu vertreiben.

Ein silberner Blitz

So schließt Jessica Burri den ersten Teil der starken Frauen mit der indianischen Maismutter ab. Sie wandelt als alte Frau über die Erde und wird überall abgelehnt. Erst bei einem armen Stamm findet sie Aufnahme. Sie schenkt ihm daher schließlich den Mais. Renate Ordelheide und Pastorin Petra Isringhausen hingegen schenkten als Organisatorinnen den 20 Besucherinnen einen kräftigen Imbiss in der Pause. Danach geht es indianisch weiter. Die Frauen erfahren, wie Neugier zu neuen Freunden führen kann. Dazu reisen sie mit Umai an den Rand der Welt und lernen, warum bei Sonnenuntergang stets ein silberner Blitz aufleuchtet.

Schließlich schließt Jessica Burri ihren Vortrag mit der chinesischen Blauen Rose. Dass sie letztlich nur eine Lüge ist, beweist die Macht des Wortes, wenn es von Mächtigen ausgesprochen wird und führt am Ende zu einem nahezu unmöglichen Glück der Kaisertochter. Ein verzaubernder Nachmittag der Frauen.