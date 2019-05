Von Eische Loose

Schon das Haus ist für die Gäste eine echte Schau. Denn es hat am Eingang eine schicksalsträchtige Plakette und ist das älteste Hausweber-Haus Brockhagens. Doch die Bewohner Eleni Naoumi und Frank Hindersmann und vor allem der Garten sind neu. Dabei hat Eleni Naoumi natürlich auf dem Bestand der Vorbewohnerin aufgebaut. »Es sind aber nur rund 15 Sträucher und Bäume geblieben«, sagt Eleni Naoumi.

Den Rest hat die quirlige Frau, die vorher an der Sandforther Straße wohnte, ausgerissen. Die Lücken füllte sie mit Töpfen und neuen Pflanzen, die eher ihrem Geschmack entsprechen. »Die meisten Pflanzen waren ja Kirschlorbeeren. Das wird kein schöner Garten«, sagt Eleni Naoumi. Stattdessen zieren nun gerade den Vorgarten englische Rosen. Die liebt sie besonders und verzierte sie wie auch die übrigen Pflanzen mit alten Fundstücken aus Metall, Glas und Holz.

Ausstellung der Kunstwerke folgt

Obwohl das einigen zu viel ist, mögen es doch die meisten Gäste und entdecken bei jedem Blick mehr. Dabei fällt es nur selten auf, dass die Dinge durchaus gemacht sind. Denn Eleni Naoumi bearbeitet in ihrer Freizeit gern Holz, während Frank Hindersmann drechselt. So gehört neben den Pflanzen auch ein umgearbeiteter Arbeitsschuppen in den Garten. Ihre Arbeiten will Eleni Naoumi schon bald bei einem Tag der offenen Tür zeigen. Am 1. Juni stehen sie von 11 Uhr an im Mittelpunkt.

Kräuterbrunnen war als erstes fertig

Jetzt aber spähten die Besucher nach Tomaten und Erdbeeren, zahlreichen Funkien und einem dicht bestückten Kräuterbrunnen. »Der war als erstes fertig«, sagt Eleni Naoumi. Dabei streicht sie liebevoll über die duftenden Blätter, die sie auch in der Küche einsetzt. Doch auch die anderen Pflanzen erhalten viel Zuwendung. »Manchmal rede ich mit ihnen«, sagt Eleni Naoumi lächelnd. Dabei hat sie nicht sonderlich viel Platz in dem Garten, der das ganze Haus umschließt. Dennoch fand sie Gelegenheiten, gemütliche Sitzecken einzurichten, die die Besucher ebenso gerne nutzten wie die »normalen« Wege.

Denn schon hier verwandeln nicht nur hohe Linden der Gemeinde das Anwesen in ein grünes Zauberland. Es sind auch etwas mehr als zwei Seiten des Gartens zu sehen. Und die sollen im kommenden Jahr noch schöner und besser angewachsen sein. Dann öffnet Eleni Naoumi ihre Tore erneut, um den Menschen zu erklären, warum sie sich in ihrer grünen Oase richtig wohl fühlt.