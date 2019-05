Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Soll die Bürgerallianz/Südtrassenunion (BA/STU) Sitz und Stimme im Wahlausschuss der Gemeinde bekommen? Für die Wählervereinigung selbst ist klar, dass sie dabei ist, so wie es die Verwaltung vorgeschlagen hat. Die SPD dagegen sagt: Nein, denn die BA/STU ist keine Fraktion und hat in keinem Fachausschuss, sondern nur im Rat Stimmrecht.

Es gibt Streit, seit die SPD unlängst im Haupt- und Finanzausschuss ankündigte, den Vorschlag der Verwaltung nicht mittragen zu wollen. Doch das muss laut Gemeindeordnung (Paragraf 50, Absatz 3) einstimmig geschehen. Dieser Vorschlag sah eine Besetzung von zehn Mitgliedern für das Gremium vor, das stets kurz vor einer Kommunalwahl tagt, um die Grenzen der Wahlbezirke festzulegen und die Kandidatenlisten zu prüfen – und kurz nach der Wahl, um deren Rechtmäßigkeit festzustellen. Wahlleiterin Ellen Strothenke hatte, basierend auf dem Wahlergebnis von 2014, vorgesehen, dass die SPD mit vier Sitzen, die CDU mit drei, Grüne, FDP und BA/STU mit jeweils einem Sitz vertreten sein sollen. BA/STU-Ratsmitglied Jutta Ostermann-Lau hält das für die richtige Vorgehensweise und völlig korrekt.

Nicht so die SPD: Fraktionsvorsitzende Sabine Godejohann betonte in der Ausschusssitzung, dass sich auch im Wahlausschuss die Mehrheitsverhältnisse des Rates widerspiegeln müssten. Auch habe die BA/STU in den Fachausschüssen kein Stimmrecht.

Jutta Ostermann-Lau verweist dagegen auf das Stimmrecht, das sie im Rat hat – denn auf den Verhältnissen im Rat fußt ihrer Meinung nach der Verwaltungsvorschlag. »Ich fühle mich als BA/STU-Vertreterin rausgeschmissen. Das ist nicht in Ordnung, das ist undemokratisch«, so Ostermann-Lau. Und weiter: »Die SPD beeinträchtigt mit ihrem Manöver die Mitwirkungsmöglichkeiten der BA/STU auf einem wesentlichen Politikfeld, dem Wahlkampf, und benachteiligt sie gegenüber anderen Parteien.«

Die Alternative zum Verwaltungsvorschlag ist allerdings das sogenannte Hare-Niemeyer-Verfahren, ein Quotierungsverfahren – aber das wäre nicht nur ungünstig für die BA/STU, sondern auch für die FDP. Diese ist zwar eine Fraktion, die auch eine Stimme in den Ausschüssen hat, bei der Quotierung aber ebenfalls leer ausgehen würde.

Deshalb hat der Bürgermeister inzwischen einen Vorschlag gemacht – unabhängig von Verordnungen: vier Sitze für die SPD, drei für die CDU, zwei für die Grünen und einen für die FDP. »Das bildet das Stimmenverhältnis der anderen Ausschüsse ab«, sagt er. Die Fraktionen sollen das bis zur Hauptausschusssitzung Ende Juni diskutieren. »Wir hätten es diesmal mit der Besetzung des Wahlausschusses genauso gemacht wie 2014, auch wenn die BA/STU damals noch stärker war«, sagte CDU-Fraktionschef Herbert Mikoteit. Bessers Vorschlag würde die CDU folgen, stellte er in Aussicht. Angesichts des Streits stellt Klaus Besser aber überhaupt die Frage in den Raum: »Was hat der Wahlausschuss schon zu entscheiden?«