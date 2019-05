Welche Wege könnten Kaufleute und Wirte in Steinhagen gemeinsam einschlagen, welche Ideen und Wünsche liegen ihnen am Herzen? Mit dem neuen Stammtisch will die Gemeinde den heimischen Händler noch mehr Gehör verschaffen. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Was liegt den Steinhagener Händlern und Gastronomen aktuell am Herzen? Welche Ideen könnten zur Belebung des örtlichen Einzelhandels beitragen? Könnte ein gemeinsamer Online-Auftritt sinnvoll sein? Darum soll es am Mittwoch, 19. Juni, erstmals in einer großen Gesprächsrunde gehen.

Es geht ums Stadtmarketing. Zwar kann und will die Gemeinde Rahmenbedingungen schaffen wie die Gestaltung von Straßen und Plätzen oder die Verkehrslenkung, Wünsche und Ideen sollen aber auch die ansässigen Geschäftsleute einbringen. Deswegen lädt die Gemeinde nun Kaufleute und Wirte aus ganz Steinhagen ein, sich an einem neuen »Stammtisch« auszutauschen – untereinander und mit der Verwaltung. Beginn ist um 19 Uhr im Restaurant »Graf Bernhard 1344«.

Macht eine digitale Plattform Sinn?

Das Treffen soll heimische Geschäftsleute an einen Tisch bringen. »Denn viele Themen betreffen und beschäftigen die Kaufmannschaft ja branchenübergreifend«, sagt Bürgermeister Klaus Besser und nennt Beispiele: »Viele Kunden kaufen zunehmend online ein, und viele Geschäfte bieten mittlerweile den Verkauf im Ladenlokal und gleichzeitig über das Internet an. Daher wollen wir unter anderem abfragen, ob Inter­esse an einem gemeinsamen digitalen Auftritt, einer Online-Handelsplattform, besteht, die die Gemeinde unterstützt und verlinkt.« Ein solches Angebot hatte auch die Steinhagener CDU schon einmal angeregt.

»Auch über den Wunsch nach möglichen verkaufsoffenen Sonntagen und über Ideen für gemeinsame Werbemaßnahmen wollen wir am 19. Juni sprechen«, sagt Klaus Besser. Weiteres Thema wird die Aktion ›Nette Toilette‹. Zwar wird in Steinhagen seit Jahren die Idee verfolgt, der Öffentlichkeit Toiletten zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung zu stellen; doch im Zuge der vergangenen Schließungen und Neueröffnungen von Geschäften ist vielen Bürgern unklar, wer aktuell überhaupt daran teilnimmt. Deswegen hatte auch der Seniorenbeirat dieses Thema wieder angesprochen.

Gemeinde will erst einmal Resonanz der Teilnehmer ausloten

Ideen zugunsten des Einzelhandels auf den Tisch zu bringen, Probleme zu benennen und gemeinsam anzugehen – das lag über Jahrzehnte auch der Interessen- und Werbegemeinschaft Steinhagen (IWS) am Herzen, die sich im März 2012 aufgelöst hat. Von einer Art »Wiederbelebung« will die Gemeinde deswegen aber nicht gleich sprechen: »Wir wollen jetzt erst einmal ausloten, wie groß die Resonanz seitens der Geschäftsleute ist«, sagt Klaus Besser. »Und dann sehen wir auch, ob man sich anschließend vielleicht sogar regelmäßig treffen will, zum Beispiel vierteljährlich.«

Schon etwa 70 Einladungen verschickt

Etwa 70 Einladungen habe man bislang verschickt, berichtet Simon Block vom Stadtmarketing der Gemeinde. »Und die Resonanz ist schon jetzt sehr gut. Die wenigen, die abgesagt haben, haben Urlaub oder andere Gründe und gleich signalisiert, zu weiteren Treffen gerne zu kommen.« Schon in der Vergangenheit habe es vereinzelt Anfragen aus der Händlerschaft nach gemeinsamen Treffen gegeben, so Block. Also habe die Verwaltung jetzt den 19. Juni als Premiere festgezurrt.

»Der Stammtisch soll ein niederschwelliges Angebot sein, ohne starre Strukturen, offen für Gespräche.« Weitere Informationen dazu gibt Simon Block im Rathaus unter Telefon 0 52 04/997-185.