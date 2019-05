Steinhagen-Brockhagen (WB/vh). Wie weltoffen sie seien, wie aufgeschlossen sie allem Neuen – und allen Neuen – gegenüberständen, das betonen die Anwohner der – frei erfundenen! – Kiebitzstraße immer wieder. Bis eines Tages Freddy nebenan einzieht, und der hat es nicht so mit Gartenpflege und anderen Normen, die die Anwohner an den Tag legen...

Die Rede ist vom neuen Theaterstück »Der neue Nachbar«, das der Sing- und Laienspielkreis des Heimatvereins Brockhagen an diesem Wochenende zweimal aufführt.

»Es ist ein ernstes, ein sozialkritisches Stück«, betont Wilken Ordelheide, aus dessen Feder es stammt. Auch wenn die Zuschauer an manchen Stellen über die Gepflogenheiten der Nachbarn und deren Reaktionen auf »den Neuen« an mancher Stelle einiges zu schmunzeln haben.

Von Hannover aufs Land

Zum Inhalt: »In der Nachkriegszeit zieht Freddy, gespielt von Reinhard Wortmann, von Hannover aufs Land. Und als Großstädter hat er eine ganz andere Lebenseinstellung als die alteingesessenen Nachbarn aus der Kiebitzstraße«, erklärt Ordelheide. »Er harkt ungern Laub, will kein Unkraut jäten, und dass er sich Geld borgen will, kommt auch nicht gut an. Dabei hat er, der gern als Pleitegeier betrachtet wird, sogar schon einen Fernseher!« Hand aufs Herz: Gab es irgendwo im Ort »Anleihen« oder ähnlich Erlebtes? Nein, beteuert der Hobbyautor, alles sei frei erfunden.

20 Akteure auf der Bühne

Wie sich das Verhältnis zwischen Freddy und seinen neuen Nachbarn entwickelt, verraten die etwa 20 Akteure noch nicht. Das Theaterstück, für das sie seit mittlerweile einem halben Jahr proben, spielen sie am Samstag, 25. Mai, und am Sonntag, 26. Mai, jeweils um 17 Uhr in Ordelheides Kulturscheune an der Sandforther Straße 96. Zwischen den einzelnen Szenen singt der kleine Chor der Gruppe selbst getextete Lieder zu bekannten Melodien.

Der Eintritt ist frei, über eine Spende freuen sich die Laienschauspieler; denn nicht nur das Stück ist selbst geschrieben, auch die Kulisse wurde eigens dafür gebaut.