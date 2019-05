Die Siebtklässler übernehmen dreimal in der Woche den Verkauf der möglichst umweltfreundlichen Schulmaterialien. Elftklässlerin Alea Burkat (rechts) betreut den Umweltshop, Lehrer Andreas Frerkes steht den Schülern mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Das Sortiment bietet den Käufern – das dürften in erster Linie die Gymnasiasten selbst sein – gleich mehrere Vorzüge: Sie sparen Wege zum Einkaufen, können die Artikel direkt vor Ort in der Pausenhalle erwerben. Und sie müssen nicht lange grübeln, zu welchen Heften im Regal sie denn greifen sollten, um möglichst umweltfreundliche Materialien zu bekommen. »Denn die hier angebotenen Vokabelhefte, College- und Zeichenblöcke sowie Stifte stammen aus dem Sortiment des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, des BUND«, erklärt Andreas Frerkes. Hergestellt werden sie möglichst nachhaltig aus Recyclingpapier.

Laden ist als Firma eingetragen

Physiklehrer Frerkes steht den Schülern, die den Umweltshop betreiben, beratend zur Seite. »Aber im Grunde sind sie es, die den Laden schmeißen«, betont er. Zwar hatte man diesen Verkauf vor zehn Jahren schon einmal auf die Beine gestellt, zuletzt war das Projekt allerdings eingeschlafen – »weil die Schüler, die sich seinerzeit kümmerten, auf dem Weg Richtung Abi immer weniger Zeit dafür hatten«, erklärt Alea Burkat. Die Elftklässlerin betreut das »wiederbelebte« Projekt Umweltshop heute im Rahmen ihres naturwissenschaftlichen Projektkurses, den Verkauf der Schulutensilien übernimmt ein neues Team aus Siebtklässlern.

»Wir sind mit dem Laden ganz offiziell als Schülerfirma einschließlich Satzung und regelmäßiger Versammlungen eingetragen, wollen aber keinen Profit damit machen. Es geht um die Nachhaltigkeit und das Engagement von Schülern für Schüler«, betont Alea Burkat. Geöffnet ist der Stand jeden Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils in der zweiten großen Pause.

Weitere Ausstellungen zeigen Fließgewässer und umweltfreundliches Verhalten

Auch nach seiner Wiedereröffnung ist der Shop ein Teil der Umwelt-Strategie, die das Gymnasium unter dem Motto »Keep an eye on energy« verfolgt. Dazu passt ebenfalls das aktuelle Projekt der fünften Klassen: Mit Politiklehrer Lars Osterfeld haben sie eine digitale Fotopräsentation erstellt; in Alltagsszenen zeigen die Schüler Möglichkeiten der Müllvermeidung und des Energiesparens. Darüber hinaus ist jetzt im Foyer des Gymnasiums noch einmal die Ausstellung über Steinhagener Fließgewässer aufgebaut worden. Sie wurde bereits im vergangenen Jahr im Rathaus gezeigt und ist nun bis zum 7. Juni zu sehen – während der regulären Schulzeiten.