Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Grundschule Steinhagen

Die Grundschule Steinhagen bekommt ein weiteres Klassenzimmer. Mit der Dreizügigkeit in den neuen ersten Klassen reichen die Räume nicht mehr. So ist der alte OGS-Raum im Keller farblich neu gestaltet und schallschutztechnisch aufgerüstet worden.

Die Schule bekommt zudem einen Aufzug, der außen am Gebäude angebaut wird. Die Arbeiten haben Anfang Mai begonnen. Weiterhin stehen der Umbau der Toilettenanlage, der Umbau des Lehrerzimmers und die Versetzung des Hausmeisterbüros an. Die Ausschreibungen laufen.

Grundschule Brockhagen

An der Grundschule Brockhagen soll im Oktober 2019 der Neubau der Mensa beginnen. Die Baugenehmigung des Kreises wird in Kürze erwartet, danach werden die Arbeiten ausgeschrieben. Anstoß für die Planungen einer Mensa war 2018 der Bruch einer Grundleitung unter der Sohlplatte der Schule. Allein die Stilllegung der Leitung und ein neues Abwassersystem im Keller, wo die OGS derzeit untergebracht ist, reichten nicht aus. Nun muss, um erhöhten Grundwasserdruck am Gebäude zu reduzieren, an der defekten Stelle ein Drainageschacht erstellt werden, der das eindringende Grundwasser sammelt und in das neue Abflusssystem ableitet.

Sportplatz Amshausen

In der Saisonpause bekommt die Sportanlage in Amshausen eine Rasenrenovation verpasst. Parallel dazu wird ein Ballfangzaun zwischen dem Weg und dem Hauptplatz installiert. Für die Rasenpflege ist fürderhin ein Mähroboter gewünscht. Angebote sind eingeholt worden.

Zudem soll der Amshausener Sportplatz mit einer LED-Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz ausgestattet werden, und möglicherweise gibt es dafür Fördergelder. Der Antrag ist gestellt, die Bewilligung muss aber vor Baubeginn abgewartet werden. Ziel sei weiterhin die Fertigstellung im Herbst, so Klopfer.

Skateranlage

Hinter der Sporthalle des Gymnasiums ist derzeit die neue Skateranlage im Bau. Am vormaligen Standort hinter der Mensa der Realschule hatten sich die Nachbarn über den Lärm beschwert . Die Fläche ist bereits geschottert, nächster Schritt ist deren Asphaltierung. Dann werden die Geräte wieder aufgebaut. In der Woche vor Fronleichnam, am 17. oder 18. Juni, soll die Anlage für die Jugendlichen wieder nutzbar sein.

Heimathaus Steinhagen

Im Heimathaus an der Alten Kirchstraße soll die Toilettenanlage saniert werden. Die Arbeiten sind für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.