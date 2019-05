Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Dieser hat sich jetzt in Steinhagen gegründet, die 25 Mitglieder stammen aber aus ganz Deutschland. Die erste Vorsitzende, Prof. Dr. Anina Mischau, leb in Berlin. Die Geschäftsstelle ist in Nordkirchen im Kreis Coesfeld. In Steinhagen wohnt Claudia Masanneck, im Verein verantwortlich für Patenschaften.

Tiere stammen aus illegalen Zuchten und privaten nicht artgerechten Haltungen

Was die Mitglieder trotz der räumlichen Trennung eint, ist ihr Engagement im Tierschutz. Die meisten sind seit Jahrzehnten aktiv, durchaus auch in anderen Vereinen. Mit »Retriever sucht Mensch« wollen sie sich aber im kleinen Kreis auf die Kernaufgaben besinnen. Und das ist vor allem die Hilfe für Retriever aus schlechter Haltung. Überwiegend seien das, wie Claudia Masanneck sagt, Hunde aus illegalen Zuchten, aber auch aus privaten nicht artgerechten Haltungen. Viele dieser Tiere seien nicht nur körperlich gezeichnet, sondern auch seelisch traumatisiert, so dass sie besonderer Zuwendung bedürfen. Entsprechende Pflegestellen oder neue Halter zu finden, ist das Ziel des Vereins und seines Netzwerks.

Verein arbeitet mit den zuständigen Behörden und Tierheimen zusammen

Dazu wird auch für Hunde ein neues Zuhause gesucht, die durch Krankheit, Alter, Tod, Trennung oder aus finanziellen Gründen ihre bisherige Familie verloren haben. Der Verein arbeitet mit den zuständigen Behörden, Tierheimen und weiteren im Tierschutz tätigen Organisationen zusammen.

Hunderte Hunde werden nach Schätzung von Claudia Masanneck jedes Jahr abgegeben. Viele über Internetportale wie Ebay-Kleinanzeigen. »Dort sieht man häufig immer wieder die gleichen Telefonnummern. Auch für unterschiedliche Rassen«, sagt Claudia Masanneck. Das sollte potenzielle Käufer misstrauisch machen, ob die Tiere aus verantwortungsvollen Zuchten stammten. Doch illegale Zuchten lassen sich nach Ansicht der Expertin nur verhindern durch informierte Kunden.