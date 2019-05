Von Volker Hagemann

In 200 Arbeitsstunden hat die Landjugend Brockhagen-Kölkebeck gesägt, gebohrt, geschraubt. Es gilt, eine Wette zugunsten des Naturschutzes zu gewinnen: »In nur acht Wochen müssen wir und die weiteren 18 Ortsgruppen der Westfälisch-Lippischen Landjugend (WLL) es schaffen, mindestens 70 Insektenhotels zu bauen«, erklärt Landjugend-Vorsitzender Timm Uhlemeyer.

Eine Idee anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bundes der deutschen Landjugend: »Unter dem Motto ›landgemacht‹ gestalten wir lebenswerte ländliche Regionen – auch, um Bleibeperspektiven in der Landwirtschaft zu schaffen«, so Uhlemeyer. Wichtig also auch, mehr Grundlagen für nützliche Insekten zu schaffen, um die Bestäubung von Obst, Gemüse, aber auch Energiepflanzen wie Raps oder Blühender Silphie zu sichern.

Landjugend baut Insektenhotels

»Bei der jetzigen Aktion muss jede Ortsgruppe eine Mindestanzahl Insektenhotels bauen«, erklärt Timm Uhlemeyer. Ihre geforderten vier dieser Nisthilfen für Wildbienen und andere Insekten haben die jungen Steinhagener und Haller schon fertiggestellt. Nächste Woche zeigt sich, ob alle Ortsgruppen derart emsig waren, dass die Wette gewonnen wurde – obendrein winkt eine Grillparty.

Eine der Nisthilfen soll bald an einer der Steinhagener Schulen aufgestellt werden, eine weitere wird der WLL gespendet. Und zwei Insektenhotels werden auf einem künftigen großen Blühstreifen platziert; damit ist der Wetteinsatz eine tolle Ergänzung eines weiteren Großprojektes: Der Landwirtschaftliche Ortsverband Steinhagen-Brockhagen-Kölkebeck schafft derzeit Grundlagen für ein kilometerlanges buntes »Insekten-Buffet«.

Landwirte legen insgesamt 60.000 Quadratmeter Blühstreifen an

Mehr als 30 Landwirte stellen kostenlos Nutzflächen zur Verfügung, um insektenfreundliche Pflanzen wie Ringelblume, Kornblume oder Buchweizen erblühen zu lassen. »Vor drei Wochen haben wir mit der Aussaat begonnen«, so Ortsverbands-Vorsitzender Andreas Upmann-Dallmeyer. Dafür sponserten die Gemeinde Steinhagen, die Stadt Halle und der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband 150 Kilogramm Saatgut.

»Die Flächen an Ackerrändern, Radwegen und Uferrandstreifen umfassen 60.000 Quadratmeter – ein 25 Kilometer langes blühendes Band von Steinhagen über Brockhagen bis nach Kölkebeck«, freut sich Upmann-Dallmeyer. »Damit zeigen wir, dass die Landwirtschaft gewissenhaft mit der Umwelt umgeht, aktiven Insektenschutz betreibt.«