Eine Runde geht noch: An der Grundschule Steinhagen wird auf sportliche Art für Benin gesammelt. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Piet legt ordentlich Tempo vor. Runde um Runde bringt der Sechsjährige am Freitagnachmittag auf dem Schulhof der Grundschule Steinhagen hinter sich – schließlich geht es um einen guten Zweck.

Das Aufwärmprogramm zu flotter Musik hat seine Klasse schon absolviert, nun heißt es Strecke machen. Nach und nach gehen auf das Start-Kommando von Schulleiterin Barbara Kolz die 230 Grundschüler aller vier Jahrgänge an den Start zum Sponsorenlauf. Innerhalb von 15 Minuten gilt es für jeden, den 200-Meter-Rundkurs möglichst oft zurückzulegen.

Immer mehr füllen sich die Stempelkarten

Das lohnt sich: In den Tagen zuvor hatten die Kinder Verwandte, Freunde und Bekannte als Sponsoren gewinnen können, die ihnen einen bestimmten Geldbetrag pro gelaufener Runde zugesagt haben. Und so füllen sich die Stempelkarten der Schüler mit jedem Zieldurchlauf ein Stück mehr.

Eine Zeit lang bleibt es jetzt noch spannend: »Wie viele Runden alle Grundschüler am Ende des Nachmittags gelaufen sind, wie hoch der erzielte Spendenbetrag ist, das wird erst in zwei Wochen offiziell bekannt gegeben«, kündigt Barbara Kolz an.

Weitere Spenden für das nächste Zirkusprojekt der Grundschule Steinhagen

Fest steht dagegen bereits der Verwendungszweck: »Ein Großteil des Geldes ist für das Bürgerkomitee Steinhagen bestimmt. Damit soll der Schulneubau im Dorf Dekanme in Benin/Westafrika unterstützt werden.« Damit die Grundschüler wissen, wo und wie ihr erlaufenes Geld verwendet wird, sahen sie am vergangenen Dienstag aktuelle Fotos aus Benin, die Bürgerkomitee-Vorsitzende Heike Kunter in die Schule mitbrachte.

Ein weiterer Teil des Geldes aus dem Sponsorenlauf ist für das nächste Zirkusprojekt der Grundschule Steinhagen bestimmt.